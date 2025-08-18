El candidato Rodrigo Paz Pereira, líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo la mayor votación en las Elecciones Generales de Bolivia 2025 y disputará la presidencia en balotaje con el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, en un inesperado resultado que deja atrás al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que gobernó el país durante dos décadas.

En un contexto de crisis social y económica, desabastecimiento, cifras históricas de inflación, enfrentamientos políticos y un clima de violencia en el país, el pueblo se manifestó en las urnas a favor del cambio para Bolivia, confiando su futuro a dos candidatos opositores al MAS.

Rodrigo Paz Pereira obtuvo el 32,14% de los votos, seguido por Jorge “Tuto” Quiroga con el 26,81%, quien gobernó el país entre 2001 y 2002, completando la gestión de Hugo Banzer tras su renuncia a la presidencia por razones de salud. Ambos candidatos buscarán la presidencia el próximo 19 de octubre, en el primer balotaje que se celebra en el país desde la nueva Constitución de 2009.

Los bolivianos votaron además la renovación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con las tres primeras fuerzas de derecha o centro derecha, que podrían alcanzar los dos tercios. De este modo, la izquierda se quedaría sin representación en el Senado y conseguiría sólo algunas bancas en diputados.

La voz de la Iglesia en las elecciones 2025

En las últimas semanas, los obispos de Bolivia se pronunciaron reiteradas veces pidiendo a los ciudadanos que ejerzan su deber participando de la jornada electoral.

En ese marco, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), emitió un comunicado titulado “Todos somos responsables de decidir y llamados a participar", en el que pedía a los bolivianos que el contexto de crisis no les hiciera perder “el compromiso por la democracia”, al tiempo que advertía: “No debemos dejar que nos ‘roben la esperanza’ de días mejores”.

Este domingo, mientras se desarrollaba la jornada electoral, el Arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesarí, recordó en su homilía que no es posible la paz sin justicia social, y afirmó: “Eso es lo que nosotros esperamos, esperamos un cambio radical, esperamos que las cosas mejoren. La esperanza de todos los bolivianos está ahí”.

“El político elegido no solamente va a llegar ahí por sus méritos sino por el apoyo de todos. Si es autoridad nacional es para todos, no solo autoridad de quien lo ha elegido, va a gobernar todo un país”, subrayó el arzobispo, invitando a ser parte de la democracia sin mirarnos “como enemigos” con quienes no piensan igual.

“Necesitamos autoridades nacionales que nos puedan sacar de este momento tan difícil, tan complicado que estamos viviendo”, insistió Mons. Leigue Cesarí, pidiendo a Dios “que nos ayude a ser coherentes con la fe y con lo ciudadanos que somos”.