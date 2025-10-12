La Iglesia Católica ha alentado la solidaridad con los damnificados de las intensas lluvias e inundaciones, provocadas por las tormentas tropicales “Raymond” y “Priscilla”, que afectan varios estados en México.

De acuerdo a un comunicado de este 12 de octubre del Gobierno de México, las lluvias e inundaciones han afectado fuertemente a Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, en el oriente y centro-oriente del país, así como a San Luis Potosí, en el centro‑norte.

La @GN_MEXICO_ mantiene activa la fase de auxilio del #PlanDNIIIE en los estados de #Hidalgo, #Querétaro, #SLP y #Veracruz, ante las inundaciones y el desbordamiento de ríos ocasionados por las lluvias torrenciales derivadas de las tormentas tropicales #Raymond y #Priscilla. pic.twitter.com/gPlw8coEE4 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

La cifra oficial de fallecidos hasta la fecha es de 44, 18 en el estado de Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro. Al menos 126 refugios temporales han sido habilitados para albergar a más de 3.000 personas afectadas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en un video mensaje este 12 de octubre que “el jueves por la tarde se registraron lluvias torrenciales en cinco estados de la República, particularmente en la región de la Huasteca y municipios colindantes”.

“Desde el viernes muy temprano se instaló el Comité de Protección Civil”, dijo, y aseguró que “desde el primer momento se está trabajando para la apertura de caminos”, pues se produjeron “108 interrupciones en 18 carreteras federales”, de las cuales “103 ya fueron atendidas”.

Para este domingo, Sheinbaum tiene programado visitar tres de los estados afectados —Puebla, Veracruz e Hidalgo—, y llegará a Querétaro y San Luis Potosí el lunes 13.

“Estamos atendiendo la emergencia, atendiendo que haya alimentación, que haya agua potable, que los refugios estén trabajando al 100 por ciento en coordinación”, dijo, y anunció que “en todas las localidades en donde hubo afectaciones va a haber un censo y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado”.

La Iglesia: México vive “días de dolor y urgencia”

La Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (CEPCOM) de la Conferencia del Episcopado Mexicano indicó el viernes 10 de octubre que “el país está viviendo días de dolor y urgencia: las intensas lluvias han provocado deslaves, desbordes y daños graves” en diversas comunidades.

“Oremos juntos por las víctimas y sus familias que hoy han perdido su hogar o viven la incertidumbre”, expresó la CEPCOM, al tiempo que indicó que la Iglesia en México “acompaña y coordina esfuerzos de atención y ayuda”.

“¡Tú puedes apoyar a nuestros hermanos afectados!”, exhortó, compartiendo una serie de publicaciones diocesanas y de Cáritas sobre posibilidades de donación.

Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, Obispo de Papantla, Veracruz, compartió en un mensaje su dolor, oración y solidaridad por “las familias y comunidades” de la ciudad de Poza Rica, que sufrieron una inundación por el desborde del Río Cazones.

Los pobladores, dijo, se vieron obligados “a dejar sus pertenencias e incluso vehículos y, para salvar sus vidas, subieron a los techos de sus viviendas. También tuvimos parroquias de Poza Rica que sufrieron estas inundaciones”.

“Como Iglesia, hacemos un llamado urgente a la solidaridad. Que nuestra fe se traduzca en gestos concretos de amor fraterno”, alentó el obispo.

El Obispo de Tuxpan, también en Veracruz, Mons. Roberto Madrigal Gallegos, señaló en una carta que en medio de los desastres naturales “nos unimos como hermanos a través de las plegarias y de la solidaridad”.

Al tiempo que alentó a pedir a Dios “que pronto pase esta contingencia”, el obispo animó a que “procuremos proyectar nuestra fe manifestando solidaridad y subsidiariedad desde las Vocalías de Cáritas parroquiales o desde los medios puedan tener a su alcance”.

Entre las donaciones sugeridas, el obispo incluyó víveres no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal y de limpieza.

Al concluir la Misa este domingo 12 de octubre en la catedral arquidiocesana, el Arzobispo de Puebla de los Ángeles, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, aseguró que tanto Cáritas arquidiocesana como el Banco de Alimentos, ambas obras de la Iglesia Católica, “desde las primeras noticias de sus inundaciones están atentos a hacer llegar apoyo, ayuda, a estos hermanos”.

El prelado anunció que viajará a la zona, “hasta donde pueda llegar”, “para ver la situación de algunas comunidades” y de los sacerdotes que las atienden.