La devoción al Señor de los Milagros, el “Cristo moreno” que congrega millones en las calles de Lima (Perú) durante octubre, ha llegado hace 23 años a México de la mano de los inmigrantes peruanos establecidos en el país, y es una fuente de hermandad entre ambas naciones tanto en lo religioso como en lo cultural.

La imagen original del Señor de los Milagros fue pintada alrededor de 1651 por un esclavo angoleño en una pared de la zona conocida como Pachacamilla, en lo que entonces eran las periferias de Lima. La imagen resistió intacta devastadores sismos, motivando la devoción popular. Resistió también el terremoto del 28 de octubre de 1746, el mayor que ha sacudido la capital, motivando que ese día se establezca la fecha central de las celebraciones en su honor.

El mes de octubre, los devotos del también conocido como “Señor de los Temblores” usan el tradicional hábito morado, y es un mes dedicado especialmente en la Iglesia Católica en el Perú a la penitencia, en lo que se conoce como la “cuaresma peruana”.

Con la migración de peruanos a diversos países, la devoción del Señor de los Milagros se ha extendido por todo el mundo.

En Ciudad de México, las actividades por el Señor de los Milagros comenzaron el 27 de septiembre, con el traslado del anda del Cristo moreno desde la Capilla de las Ánimas al Altar del Perdón, casi a la entrada de la Catedral Metropolitana de México. Ahí permanecerá hasta el 18 de octubre, en el que la imagen será trasladada al Altar Mayor.

Ese 18 de octubre, sobre el mediodía, se tiene programada la celebración de una Misa en el Altar Mayor. Y la Misa principal tendrá lugar al día siguiente, 19 de octubre, y será celebrada por el rector y deán de la Catedral Metropolitana de México, Mons. José Antonio Carballo García.

Sobre las 18:30 horas del 19 de octubre el anda del Señor de los Milagros regresará al Altar del Perdón, y permanecerá ahí, dando simbólicamente la bienvenida a los fieles que ingresan a la Catedral Metropolitana, hasta el 8 de noviembre.

La fe peruana florece en México: el Señor de los Milagros nos convoca en la Catedral Metropolitana.

Su sagrada imagen, tan venerada en el Perú, nos recuerda que en medio de las pruebas el amor de Cristo permanece fiel y misericordioso.

18 y 19 de octubre

“Patrón de los migrantes peruanos”

En diálogo con ACI Prensa, el cónsul general de Perú en México, Carlos Rossi Covarrubias, destacó que la celebración del Señor de los Milagros “es una forma de integrar a la comunidad peruana en cualquier parte del mundo, no solamente en México”.

“El Señor de los Milagros es el patrón de los migrantes peruanos en el exterior”, señaló. “Allí donde hay una comunidad peruana siempre habrá una hermandad del Señor de los Milagros que se organiza para sacar en procesión la imagen del Señor de los Milagros, que normalmente está en una catedral, en una de las iglesias principales de las ciudades donde resida la comunidad peruana”.

El cónsul general de Perú en México, Carlos Rossi Covarrubias, cargando el anda del Señor de los Milagros. Crédito: Cortesía de José Islas.

“El Señor de los Milagros es una expresión de fe, una expresión cultural y de la propia historia de nuestro país”, añadió, resaltando que “un país como México, también sujeto a desastres naturales y con una elevada fe católica, por supuesto que va a albergar a nuestro Cristo moreno, que justamente es el Señor de los Temblores”.

Se estima, indicó el cónsul, que en México se encuentran establecidos unos 15.000 peruanos, y aproximadamente la mitad de ellos radican en Ciudad de México, aunque hay comunidades importantes en otras grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey.

Misa criolla peruana

La celebración eucarística del 19 de octubre tendrá un detalle muy especial. El cónsul peruano destacó que será una “Misa criolla, con música folclórica peruana”.

“En la misma Misa desde ya estamos dando a conocer nuestra cultura a través de estas canciones, interpretaciones hechas por músicos peruanos que radican acá en México”, resaltó.

Concluida la Eucaristía, se realizará una procesión en la que el anda del Señor de los Milagros será llevada por cargadores, mientras se escuchan también ritmos de música peruana. Luego habrá un convivio en un patio especial dentro de las instalaciones de la catedral.

Se espera que participen alrededor de 200 personas en la celebración, indicó el cónsul, pero señaló que “las puertas están abiertas para todos”.

Una devoción que pasa de padres a hijos

“tenemos a muchos jóvenes, algunos ya en los 20 años, algunos adolescentes, niños inclusive, que participan con nosotros, vienen con sus padres”, señaló el cónsul.

Es el caso de Andrea Salazar, que este año asume junto a su familia la mayordomía de la celebración religiosa, tomando la posta del ofrecimiento hecho hace más de una década por su padre.

Andrea se describe como “una mexicana con corazón peruano”. Hija de padres peruanos, ella nació en México hace 31 años. En 2013, su padre, Óscar Salazar, se proclamó mayordomo para este 2025, pero falleció en 2015.

Andrea Salazar y su esposo junto a Mons. José Antonio Carballo García, rector y deán de la Catedral Metropolitana de México. Crédito: Cortesía de José Islas.

“Nosotros como familia, mis hermanos y yo, decidimos tomar esta responsabilidad que tomó mi papá en honor a la fe y al cariño que le tenía el Señor de los Milagros y que nos lo inculcó desde pequeños”, recordó.

“Yo tengo recuerdos desde pequeñita yendo a las procesiones, acompañándolo siempre”, añadió.

Para Andrea fue algo que marcó su vida ver a su padre “cargando al Señor de los Milagros (...) siempre con mucha devoción y mucha emoción”.

Procesión en el corazón de la capital de México

El capataz general de la cuadrilla mexicana de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Islas, indicó que, concluida la Misa del 19 de octubre, se realizará una procesión con la imagen del Cristo moreno, que saldrá por la Puerta Jubilar “y rodeamos catedral hasta la Capilla de Ánimas”.

A lo largo de las más de dos décadas en México, la procesión ha sido una constante en la vida de los devotos del Señor de los Milagros, aunque, reconoce José, “tuvimos algunos años por pandemia que no realizamos la procesión”.

José Islas junto al rector y deán de la Catedral Metropolitana de México, Mons. José Antonio Carballo García. Crédito: Cortesía de José Islas.

Además, recuerda que entre 2010 y 2015 la celebración central del Señor de los Milagros alcanzó a reunir a más de 2.000 personas, en un evento que reunía también tradiciones culinarias peruanas, como los anticuchos y los turrones.

En tiempos recientes, se optó por una celebración más discreta, con el centro en la Misa y la procesión del Señor de los Milagros.

México participa en la Levantada Mundial 2025 del Señor de los Milagros

El Consulado General del Perú en México y la Hermandad del Señor de los Milagros en dicho país, estuvieron presentes en la Levantada Mundial del Señor de los Milagros 2025, el sábado 4 de octubre a las 11 am