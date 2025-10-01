El Papa León XIV bendijo a una pequeña niña que se le acercó al final de la Misa por el Jubileo de los Catequistas en la Plaza de San Pedro.

El domingo 28 de septiembre y en el marco del Jubileo de los Catequistas, León XIV celebró una multitudinaria Misa con fieles llegados de todas partes del mundo.

Al concluir la Eucaristía y luego de esperar pacientemente a que todos los concelebrantes se retiraran, para ser él el último del procesional hacia la Basílica papal, una niña se le acercó dando saltos.

Con la venia de los guardias de seguridad, la niña pudo llegar hasta el Papa León XIV, quien se detuvo, la miró y la bendijo, tras lo cual la pequeña volvió a su lugar.

Según el diario colombiano El Tiempo, la niña se llama Sara Lia Monguí Rodríguez, tiene cuatro años, es colombiana y estaba en su tercer intento para cumplir su sueño: recibir la bendición del Pontífice.

Su padre, Leonardo Monguí Casas, cuenta que la bendición del Papa “fue un momento muy emotivo porque era nuestra última oportunidad en estos jubileos de que Sara lograra su sueño”. “Lo más especial para ella fue que él le pusiera las manos sobre la cabeza. Eso fue lo que más le gustó en sus propias palabras”.

“¡Papa, mi bendición!”, fue lo que dijo la pequeña para que León XIV se detuviera y la bendijera.

No es la primera vez que el Santo Padre tiene uno de estos tiernos gestos con los más pequeños. En una de sus primeras audiencias, otra niña le obsequió una galleta: León agradeció y se la comió, para luego seguir su recorrido en el papamóvil.

Además y siguiendo la costumbre del Papa Francisco, León suele cargar a los bebés que le presentan en las audiencias generales, los besa y los bendice.

En su homilía, el Santo Padre dijo a los presentes que los catequistas “dejan una huella interior: cuando educamos en la fe, no damos una simple instrucción, sino que depositamos en el corazón la palabra de vida, para que dé frutos de vida buena”.