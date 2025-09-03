Un grupo de motociclistas vestidos de negro rugió este miércoles en la Plaza de San Pedro para presentar al Papa León XIV una motocicleta cruiser personalizada destinada a obras de caridad. El Pontífice se reunió con los miembros del club cristiano Jesus Bikers al final de su audiencia general en el Vaticano, este 3 de septiembre.

El club llegó a Roma en peregrinación por el Jubileo de la Esperanza, tras un recorrido de tres días desde Schaafheim, Alemania. El Papa bendijo y firmó la BMW R 18 blanca antes de sentarse brevemente en el asiento, mientras los motociclistas lo aplaudían.

El P. Karl Wallner, OCist, junto al Papa León XIV, firma una motocicleta BMW R 18 personalizada tras su audiencia general del miércoles en la Plaza de San Pedro el 3 de septiembre de 2025. Crédito: Rudolf Gehrig/EWTN News

La motocicleta papal, diseñada especialmente por la compañía Witzel en Alemania, será subastada en Múnich el 18 de octubre. Los fondos se destinarán a ayudar a niños que trabajan en minas de mica en Madagascar a través de Missio Austria.

El director de Missio Austria, el P. Karl Wallner, OCist., explicó a EWTN News que el propósito de la peregrinación “no era solo diversión y ver al Papa, sino también ayudar a los más pobres entre los pobres” mediante el proyecto en favor de los niños explotados.

Wallner comentó que al Papa León le gustó mucho la motocicleta. Durante la audiencia, “le dijo al CEO de BMW que a él mismo le gustaba conducir motos. Así que creo que tenemos al primer Papa motociclista…”.

La motocicleta papal BMW R 18 personalizada, regalada al Papa León XIV por los Christian Jesus Bikers, se exhibe en la iglesia de Santa Magdalena, Altötting, Alemania, el domingo 31 de agosto de 2025. Crédito: Rudolf Gehrig/EWTN News

Unos 30 miembros de Jesus Bikers también cruzaron la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro antes de participar juntos en la Misa del 3 de septiembre.

Entre los presentes estuvo un motociclista protestante de Berlín, conocido como “Rocky”, quien relató que se unió al club tras encontrarlo en internet. “Me atrajeron la honestidad y la libertad”, dijo. “No es como otros clubes de motos, donde debo probarme un año y hacer ciertos rituales. Aquí fui aceptado, y un año después recibí mi túnica. Solo tienes que estar bautizado, creer en Jesucristo y tener una moto. Queremos rezar, rodar y hacer el bien”.

Claus Dempewolf, encargado de recibir a quienes desean unirse al club, expresó su satisfacción por la primera parte del recorrido. “El clima fue perfecto, las carreteras estaban bien”, dijo a EWTN News.

Consultado sobre quién decide finalmente si alguien puede convertirse en miembro de los Jesus Bikers, Dempewolf respondió: “Eso lo deciden nuestro presidente y nuestro capitán de ruta; nuestro presidente es Jesucristo, nuestro capitán de ruta es el Espíritu Santo”.

Miembros del Jesus Biker Club se abrazan en la Plaza de San Pedro el martes 3 de septiembre de 2025. Crédito: Rudolf Gehrig/EWTN News

El Papa Francisco fue miembro honorario de los Jesus Bikers, que cuentan con más de 100 integrantes en todo el mundo. El pontífice argentino también recibió de ellos una motocicleta blanca en 2019.

En 2013, Francisco recibió dos motocicletas Harley-Davidson y una chaqueta de cuero durante una celebración en Roma por el 110° aniversario de la icónica marca estadounidense. Una de esas motos, con la firma del Papa, y la chaqueta fueron subastadas en 2014, recaudando más de 350.000 dólares para una obra de caridad en Roma.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



