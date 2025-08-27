Organizada por la Vicaría de Niños de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el sábado 30 de agosto se celebrará la tradicional Misa de Niños, que en este Año Santo será una Misa Jubilar.

La cita es a las 14:00 horas en el Estadio Arena Parque Roca (Av. Coronel Roca 3496) de la Ciudad de Buenos Aires, y este año el lema que convoca es “Con Jesús en el corazón, compartimos la esperanza”.

El Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge Ignacio García Cuerva, invitó a los niños de la arquidiócesis a sumarse a esta gran fiesta que cada año los reúne en torno al amor de Jesús.

Dirigiéndose a los “chicos y chicas” de Buenos Aires, el prelado los invitó especialmente a la Misa Jubilar de Niños: “Vengan con su familia, vengan los colegios parroquiales, vengan también los colegios religiosos, vengan, por supuesto, las comunidades parroquiales y los movimientos”.

Tres consignas

Mons. García Cuerva enumeró luego algunas consignas para los niños: En primer lugar, llevar algo de dinero para colaborar con la colecta que se realizará a beneficio del hogar Madre Teresa de Calcuta, ubicado en el Bajo Flores. “La idea es que en esa Misa Jubilar de niños todos seamos solidarios”, expresó.

“También tienen que llevar una manopla. Por supuesto que la pueden hacer con su grupo de catequesis, que la pueden hacer con los chicos de la escuela, pero llévenla. ¿Por qué? porque vamos ahí a explicar cuál es el sentido que tiene”.

En tercer lugar, les pidió que “vayan practicando la coreografía, con la música que seguramente les va a llegar”.

“Así que no se olviden de llevar algo para la colecta, de llevar una manopla y de practicar bien la coreografía”, sintetizó. “Los espero a todos”, concluyó.

Como cada año, la Misa de Niños promete ser una colorida fiesta con Jesús en el centro, junto a los niños de la arquidiócesis.

Desde la Vicaría de Niños compartieron material para los colegios , con el fin de que se puedan ir preparando en los días previos a la Misa Jubilar.

También dieron a conocer las canciones que se van a cantar ese día, para que las puedan practicar. En especial, sugieren aprender “Vamos a dar una mano”.

Además, en la revista de la Vicaría se puede encontrar el kit para armar la manopla. Está disponible para su descarga en https://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/ .