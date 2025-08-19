Con sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, del 15 al 17 de agosto se llevó a cabo la Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina, que reunió a 5.000 personas provenientes de 41 diócesis, y fue ocasión para la renovación de las autoridades de la institución laical.

El lema de la Asamblea fue “Peregrinos de la esperanza, alegres en la misión”, y la Misa de apertura estuvo presidida por el Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo.

En su homilía, el prelado destacó "la importancia de la Acción Católica para la Iglesia, por su presencia capilar en todo el país" y pidió que "esa capilaridad nos ayude a dar testimonio y a poner señales de esperanza en un mundo fragmentado", alentando a los presentes a ser "constructores del bien común, servidores como puentes de diálogo y peregrinos en la esperanza que no defrauda".

El programa incluyó espacios de catequesis, misión, celebraciones, adoración, espectáculos y un destacado homenaje al Papa Francisco. La Misa de clausura fue celebrada por el Arzobispo anfitrión, Mons. Carlos Sánchez, y concelebradas por varios obispos.

En ese marco, se leyó el decreto de designación de las nuevas autoridades, resultando Presidenta del Consejo Nacional de ACA Claudia Carbajal, y vicepresidentes primero y segundo a Cristian Bernachea, de Corrientes; y a Walter Errecalde, de Mar del Plata, respectivamente. El nuevo asesor general es Mons. Jorge Lozano, Arzobispo de San Juan; y el viceasesor general, Mons. Luis Fernández, Obispo Emérito de Rafaela. Permanecerán en sus cargos durante el trienio 2025-2028.

También fueron presentados los dirigentes que integrarán el Consejo y las Comisiones Nacionales de Aspirantes (Infancia), Jóvenes, Adultos y Sectores, electos en la 73ª Asamblea Nacional que se desarrolló en el marco de la Asamblea Federal.

La nueva presidenta nacional animó a los presentes con un mensaje en el que aseguró: “No es tiempo para estar distraídos, ni para el desánimo. Es tiempo de la esperanza activa que nace del encuentro con Jesús, que se ha hecho pan para todos".

"Ante tanta palabra hiriente o cruel, nosotros queremos anunciar la Palabra que, como buena noticia, nos impulsa cada vez más a una misión renovada en medio de la vida de todos los días, donde tu compromiso, ¡sí! el tuyo, el de ella, el de él, el mío, puede ayudar a transformar el mundo", enfatizó, invitando a derribar muros y generar encuentros.

La homilía estuvo a cargo del asesor general, Mons. Lozano, quien instó a "que este fuego del Espíritu Santo, encendido en nuestros corazones, nos transforme en portadores de esperanza".

"Alentemos los sueños de una Iglesia más viva, sinodal, misionera y en salida hacia las periferias. Soñemos que, en nuestras comunidades, compuestas por varones y mujeres atravesados por la fragilidad y la debilidad, es posible vivir el mandamiento nuevo del amor", exhortó.