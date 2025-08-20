La tradicional Colecta Más por Menos, que se realiza cada año en Argentina, tendrá su 56ª edición el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, con el lema “Hoy tu ayuda es esperanza viva”.

Organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, la colecta busca colaborar con las diócesis más carenciadas del país, llevando esperanza, en especial en este Año Jubilar.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Así lo señaló el Obispo de Añatuya y presidente de dicha Comisión, Mons. José Luis Corral: “En el año del Jubileo Santo, también queremos renovar la esperanza, pero una esperanza que se hace gesto, obra, que se hace de modo concreto, a través de nuestra solidaridad”.

Por eso, aseguró, “la ayuda de todos, ayuda también a que podamos ser signo, instrumento, testimonio de esperanza, sobre todo en aquellas regiones y lugares más necesitados, para que a todos les llegue el mensaje de Jesús, junto con la promoción de la vida y de la dignidad”.

Finalmente, envió su bendición y pidió “que podamos entre todos, apoyar y sostener esta colecta tan querida en todas nuestras comunidades”.

Por su parte, el Obispo de Santo Tomé, Mons. Gustavo Montini, destacó la importancia de sumar un granito de arena para mantener viva la esperanza y consolidar las raíces que nos sostienen y nos mantienen firmes.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Recordando las palabras del Papa Francisco al convocar el Jubileo de la Esperanza, Mons. Montini pidió transformar esa esperanza en ayuda a los que más necesitan.

La Colecta Más por Menos, recordó, “es fundamental para muchas Iglesias hermanas”, y es una forma de contribuir “con gestos y prácticas generosas, para apoyar proyectos de la Iglesia en las regiones más necesitadas de Argentina”.

Formas de donar

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre se podrá donar en las Misas de todas las parroquias y comunidades del país. Sin embargo, durante todo el año es posible hacerlo de forma directa:

1. Por medio de depósito o transferencia bancaria:

Número de Cuenta: CC en Pesos 000-218629/2

Número de CBU: 0720000720000021862922

Alias: COLECTAMASXMENOS

Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

CUIT/CUIL: 30517312904

(Enviar el comprobante y sus datos al mail: colectamaspormenos@cea.org.ar).

2. Código QR: Ingresando a la plataforma dispuesta para la donación, mediante teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, e indicando allí el importe que se desea donar.

3. Con Débito Mensual Automático con Tarjetas de Crédito Visa, American Express y Mastercard. (acceda desde la página o complete esta ficha y envíela al mail oficial indicado arriba).

4. En cualquier sucursal de la Red de Pago Fácil, de dos formas: con la sola presentación del documento (indicando que es para “Más por Menos”) o presentando el Código de Barras permanente: Enlace a la plataforma Pago Fácil. (No es necesario enviar comprobante)

Más información: www.colectamaspormenos.com.ar o por correo electrónico a: colectamaspormenos@cea.org.ar. Teléfono: (011) 4394 2065. Móvil permanente: (011) 15 5148 0286

Las donaciones a Más por Menos son deducibles del impuesto a las ganancias. Por ello, indique su número de Cuit o Cuil.