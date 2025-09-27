Del 26 al 28 de septiembre, más de 20.000 catequistas procedentes de 115 países se han reunido en Roma para participar en el Jubileo de los catequistas. Este domingo tiene lugar la Santa Misa y el Ángelus del Papa León XIV, que puedes seguir en vivo a través de la transmisión de EWTN desde las 9:50 a.m. (hora local de Roma).
Horarios en América
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Madrid (España) – 9:50 a.m.
Miami, Nueva York (Estados Unidos) – 3:50 a.m.
Los Ángeles (Estados Unidos) – 12:50 a.m.
Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay) – 4:50 a.m.
La Paz (Bolivia) – 3:50 a.m.
Lima (Perú), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) – 2:50 a.m.
Caracas (Venezuela) – 3:50 a.m.