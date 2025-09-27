El Papa León XIV nombró este sábado a un nuevo Observador Permanente de la Santa Sede ante la UNESCO, con la misión de seguir también la actividad de las Organizaciones Internacionales Católicas.

Se trata de Mons. Roberto Campisi, que hasta hoy se desempeñaba como Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es un organismo especializado de la ONU con la misión de construir la paz en la mente de los hombres a través de la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información.

El Observador Permanente de la Santa Sede contribuye a las deliberaciones en el organismo y, aunque no posee derecho a voto ni a presentar resoluciones sin copatrocinio, participa activamente en las reuniones y negociaciones.

¿Quién es Mons. Roberto Campisi?

Nació en Siracusa (Italia) el 18 de noviembre de 1978. Tiene 46 años.

Fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 2002, incardinándose en la Arquidiócesis de Siracusa. En 2007 obtuvo el doctorado in utroque iure en la Pontificia Universidad Lateranense.

Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2010. Ha prestado sus servicios en las Representaciones Pontificias en Costa de Marfil, Venezuela, Italia y en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.