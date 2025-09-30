Con motivo de la solemnidad de los santos Simeón y Cleofás, conocidos por ser los dos discípulos de Emaús, el Custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Ielpo, celebró una Misa solemne en El-Qubeibeh —el nombre actual del pueblo bíblico—, en la que destacó la presencia de Jesús como un elemento esperanzador en medio del desconcierto.

La tradición cristiana ha identificado a El-Qubeibeh como el lugar donde se encontraba Emaús en tiempos del Señor. Ubicado a unos 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén, su nombre significa "pequeña cúpula". Allí se conservan los restos de una basílica cruzada y los de una antigua casa reconocida como la de San Cleofás, en donde hoy se levanta un santuario cristiano.

Es en esta casa donde los peregrinos recuerdan el episodio del Evangelio de San Lucas, que narra cómo Jesús se aparece a los dos apesadumbrados discípulos en el camino a Emaús, les explica como tenía que cumplirse todo lo relacionado a su Pasión y Muerte en las Escrituras y finalmente le reconocen al partir el pan, probablemente en la casa de San Cleofás.

“Lo que me impresiona del pasaje evangélico de San Lucas es que esos dos discípulos tienen el rostro triste porque su esperanza ha sido rota, de algún modo quebrada, por la muerte en cruz de Jesús”, dijo Fray Ielpo, en un videomensaje publicado por la Custodia de Tierra Santa.

“Y es interesante que el mismo Jesús, en persona y resucitado, se ponga al lado de todos los hombres que han perdido una esperanza”, añadió.

Para el Custodio, este pasaje evangélico cobra especial relevancia en medio del contexto de guerra y violencia que se vive en Tierra Santa —específicamente en Gaza— desde hace ya muchos meses.

“Justamente aquí necesitamos que Jesús, en persona, se haga compañero de viaje de todos los desesperados, es decir, de todos aquellos que han perdido una esperanza, que ven rotas sus expectativas legítimas de justicia, de paz, de un futuro bueno”, expresó este 29 de septiembre.

Un grupo de religiosas de diversas congregaciones participó en la misa junto a la única familia cristiana del pueblo, que es de mayoría musulmana. El matrimonio conformado por Vittore y Alice explicó a la Custodia algunos de los retos que enfrentan en medio de su realidad.

“Hoy la situación es difícil: antes los fieles de Belén, Beit Jala, Nablus y Jenín participaban en la misa o en otras celebraciones religiosas en este santuario, pero hoy los puntos de control lo han vuelto todo mucho más complicado, tanto las relaciones sociales como las religiosas”, dijo Vittore.

“La generación más anciana era más atenta a la religión, al amor, a la paz. Hoy son pocos los que realmente luchan por estos valores, no solo en Palestina, sino en todo el mundo”, agregó.

Fray Ielpo aseguró que el testimonio de los santos Simeón y Cleofás “se convierte en un compromiso para nosotros”, además de en una necesidad: “La de ser acompañados nosotros mismos por Jesús Resucitado para poder acompañar y estar al lado de cada hombre”.

Por último, destacó la labor de los Frailes Menores, no solamente en Emaús sino en toda Tierra Santa, señalando que están “llamados a hacerse cercanos a todos los hombres y mujeres” para ser “anunciadores de Cristo resucitado, compartiendo el pan y la Palabra, y dando esperanza y vida”, a imagen de San Simeón y San Cleofás.