El Papa León XIV ha invitado a los católicos de todo el mundo a rezar durante el mes de octubre para que los creyentes de distintas tradiciones religiosas trabajen juntos “para defender y promover la paz, la justicia y la fraternidad humana”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En un vídeo difundido este martes por la Red Mundial de Oración del Papa, el Pontífice advirtió que “algunas veces, las religiones, en lugar de unirnos, se convierten en motivo de enfrentamiento”. Ante esta realidad, pidió rezar para que “las religiones no sean usadas como arma ni muralla, sino vividas como puentes y profecía”.

De este modo, la intención de las plegarias de octubre se centra en la colaboración interreligiosa. León XIV reconoció que la humanidad vive en un mundo “herido por profundas divisiones”, y exhortó a buscar caminos de unidad desde la fe.

“Señor Jesús, Tú, que en la diversidad eres uno y miras con amor a cada persona, ayúdanos a reconocernos como hermanos y hermanas, llamados a vivir, rezar, trabajar y soñar juntos”, expresó en su plegaria.

El Papa también pidió invocar al Espíritu Santo para purificar los corazones y aprender a reconocer aquello que une a las distintas religiones. “Desde allí, reaprendamos a escuchar y colaborar sin destruir”, afirmó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, subrayó que los ejemplos concretos de paz, justicia y fraternidad provenientes de las distintas tradiciones religiosas deben servir como base de estímulo. “Que nos impulsen a creer que es posible vivir y trabajar juntos, más allá de las diferencias, haciendo creíble el sueño del bien común, acompañando la vida, sosteniendo la esperanza y siendo levadura de unidad en un mundo fragmentado”, concluyó.

Según señala el sitio web de la Red Mundial de Oración del Papa , la intención de oración mensual del Santo Padre “es una convocatoria mundial para transformar nuestra plegaria en ‘gestos concretos’, es una brújula para una misión de compasión por el mundo”.





