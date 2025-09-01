El Papa León XIV pidió a los católicos de todo el mundo que recen en este mes de septiembre “para que, inspirados por San Francisco, experimentemos nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto”.

Esta propuesta forma parte de las peticiones que confía mensualmente a su Red Mundial de Oración, como expresión de sus principales inquietudes por la humanidad y por la misión de la Iglesia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Al concluir el Ángelus del 31 de agosto, el Papa también recordó que el 1 de septiembre se celebrará la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instituida por el Papa Francisco en 2015. “Esta celebración es más que nunca importante y urgente”, señaló.

En continuidad con el camino trazado por el Papa Francisco, León XIV animó a los fieles a unirse a esta intención particular, que se da además en el marco del Tiempo de la Creación, que la Iglesia celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís.

Según señala el sitio web de la Red Mundial de Oración del Papa, la intención de oración mensual del Santo Padre “es una convocatoria mundial para transformar nuestra plegaria en ‘gestos concretos’, es una brújula para una misión de compasión por el mundo”.

Además, se explica que esta dinámica “propone un camino para movilizarnos cada mes, por la oración y la acción, por un mundo más humano, fraterno y solidario”, y que estas peticiones “son fruto de un largo proceso de discernimiento en la Iglesia, en diversos países del mundo, y con propuestas provenientes de varios dicasterios, congregaciones y servicios de la Santa Sede”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, la Red Mundial de Oración del Papa subraya que dichas intenciones también constituyen “orientaciones para nuestra vida y misión”.