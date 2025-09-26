Este sábado 27 de septiembre, el Papa León XIV se reunirá con más de 20.000 catequistas procedentes de 115 países, en el marco del Jubileo de la Esperanza. Puedes seguir en directo la audiencia jubilar a través de la transmisión que EWTN pone a tu disposición y que inicia a las 9:45 a.m. (hora local de Roma).
Horarios en América y España
Madrid (España) – 9:45 a.m.
Miami, Nueva York (Estados Unidos) – 3:45 a.m.
Los Ángeles (Estados Unidos) – 12:45 a.m.
Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay) – 4:45 a.m.
La Paz (Bolivia) – 3:45 a.m.
Lima (Perú), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) – 2:45 a.m.
Caracas (Venezuela) – 3:45 a.m.