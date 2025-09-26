El Papa León XIV confirmó al arzobispo brasileño Ilson de Jesús Montanari como secretario del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano, por un periodo de cinco años, para así colaborar con la misión del nuevo prefecto, el arzobispo italiano Filippo Iannone.

El Dicasterio para los Obispos tiene como una de sus principales responsabilidades colaborar con el Papa para elegir a los obispos en todo el mundo. Hasta antes de su elección como Sucesor de San Pedro, estaba a cargo del ahora Papa León XIV.

El secretario del Dicasterio para los Obispos

Mons. Montanari trabajó como oficial del dicasterio entre 2008 y 2013, año en el que fue nombrado secretario del mismo por el Papa Francisco, quien le asignó la dignidad de arzobispo. Recibió la consagración episcopal el 7 de noviembre de 2013. Fue confirmado en el cargo en octubre de 2018.

El Pontífice argentino también lo nombró secretario del Colegio Cardenalicio el 28 de enero de 2014 y Vicecamerlengo de la Santa Iglesia Romana el 1 de mayo de 2020, para colaborar con el Cardenal Camarlengo Kevin Joseph Farrell, en la misión de cuidar y administrar los bienes y derechos temporales de la Santa Sede durante la Sede Vacante y de comprobar la muerte del Pontífice.

Como secretario del Colegio Cardenalicio participó del cónclave que en mayo de este año eligió al Papa León XIV, siendo responsable de registrar las actas, el número de votos y el acta final de la elección papal.

En junio de 2022 fue nombrado miembro de la Congregación —hoy Dicasterio— para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Ilson de Jesús Montanari nació el 18 de julio de 1959 en Sertãozinho, Estado de São Paulo. Tiene 66 años.

Estudió en la Escuela Adelino Fortunate Simioni (1965-1969) de Sertãozinho, hizo la secundaria en la Escuela Estadual Dr. Antônio Furlan Jr. de Sertãozinho (1969-1977), y estudió Derecho y Economía en la Universidad de Ribeirão Preto.

Obtuvo la licenciatura en Filosofía en el Centro de Estudios de la Arquidiócesis de Ribeirão Preto, y la licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1985-1988). Fue ordenado sacerdote el 18 de agosto de 1989.

Fue profesor de Teología en el Centro de Estudios de la Arquidiócesis de Ribeirão Preto y en el Seminario Arquidiocesano de Uberaba (1990-1994); canciller y coordinador pastoral de la Arquidiócesis de Ribeirão Preto (1993-2002). Obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana (2002-2004).

Fue nombrado Capellán de Su Santidad en 2011.