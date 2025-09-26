El Papa León XIV confirmó a Mons. Ivan Kovač como subsecretario del Dicasterio para los Obispos por cinco años (ad quinquennium), un cargo importante en el organismo que prepara los nombramientos episcopales de la Iglesia Católica en todo el mundo.

Mons. Kovač nació el 28 de marzo de 1978 en Bosnia y Herzegovina y fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 2003 para la Diócesis de Mostar-Duvno, jurisdicción episcopal en la que se encuentra la parroquia de Medjugorje. Antes de su servicio en Roma desempeñó funciones en su diócesis como vicario parroquial, secretario del obispo y vicario judicial, combinando experiencia pastoral y jurídica. Estudió Derecho Canónico en la Facultad de Derecho Canónico “San Pío X” de Venecia (Italia) y en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma.

Su entrada en la Curia se produjo en 2012, cuando fue nombrado oficial de la entonces Congregación —hoy Dicasterio— para los Obispos. En junio de 2023, el Papa Francisco lo designó subsecretario del dicasterio vaticano, que ya para entonces era dirigido por el Cardenal Robert Prevost, hoy León XIV.

Tras la elección del Papa León en mayo de 2025, la estructura del Dicasterio para los Obispos aguardaba por un nuevo prefecto, sucesor del Cardenal Prevost. Para esa posición, el Santo Padre designó este 26 de septiembre al arzobispo carmelita Filippo Iannone, reconocido canonista italiano y exprefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos. En ese contexto, fueron confirmados el secretario, Mons. Ilson de Jesús Montanari, y Mons. Kovač como subsecretario.

Diversos medios que han reaccionado a los nombramientos para el Dicasterio para los Obispos—entre ellos Silere non possum— los interpretaron como un signo importante del pontificado de León XIV, que apuntaría a reforzar el rigor jurídico y la transparencia en el proceso de selección de obispos, marcando distancia de las dinámicas más informales que caracterizaron a algunos nombramientos durante el pontificado anterior.