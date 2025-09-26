El cantautor católico colombiano Farid María ha presentado su nuevo álbum Puedo Ver, con ocho canciones que narran “cómo, de la mano de Dios, logró superar momentos difíciles y reencontrarse con su propósito de vida”.

Una nota compartida por la Casa de Artistas Católicos Buena Nueva Sounds —de la que forma parte Farid María—, indica que el nuevo álbum del cantante cartagenero “combina la fuerza del pop latino con el sabor del vallenato y la profundidad de la música gospel, en un viaje musical cargado de esperanza, sanación y fe”.

En ese sentido, Farid María relata que “este álbum nace de mi historia y de lo que Dios ha hecho en mi vida. Puedo Ver significa abrir los ojos y ponerse los lentes de la fe para descubrir la bondad, el amor y la esperanza que siempre han estado ahí”.

Entre los temas de Puedo Ver están Acuérdate, inspirada en el pasaje bíblico del buen ladrón, y Aquí en tu altar, “una canción de adoración íntima que ya empieza a resonar entre comunidades juveniles y parroquias de la región”, asegura la nota.

Buena Nueva Sounds añade que, “con un estilo fresco, cercano a influencias como Carlos Vives y Gusi, pero con un mensaje espiritual único, Farid busca que su música llegue a cada rincón de la Costa Caribe Colombiana y toda Latinoamérica”.

Sus canciones están disponibles en todas las plataformas digitales de música.

