Los líderes de los Shottas y los Espartanos, dos de los grupos delincuenciales que actúan en Buenaventura (Colombia), acordaron establecer una nueva tregua luego de conversar directamente con el Obispo local, Mons. Rubén Darío Jaramillo.

Los Shottas y los Espartanos son dos bandas criminales que se disputan la ciudad portuaria de Buenaventura, ubicada en la costa Pacífico de Colombia, tanto por el control del tráfico de drogas como de las extorsiones. Los enfrentamientos han llegado a establecer fronteras invisibles en los barrios.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Personería Distrital informó recientemente que en lo que va del año se han registrado más de 100 homicidios en Buenaventura. Por su parte, la Universidad del Valle y la Universidad del Pacífico suspendieron sus clases presenciales nocturnas del 22 al 27 de septiembre.

En declaraciones a la emisora Voces del Pacífico, Mons. Jaramillo anunció el 24 de septiembre que los líderes de ambos grupos le manifestaron su voluntad de detener los enfrentamientos.

“Acabo de tener una llamada con el grupo de Los Shottas y otra con Los Espartanos. Están comprometidos directamente a parar esto”, indicó el prelado.

El Obispo de Buenaventura añadió que, aunque hubo una acción violenta que “se estaba saliendo de las manos”, ya lo están controlando y “tomando la decisión de parar estos muertos” para que, entre otras cosas, no se suspendan las clases escolares.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En ese sentido, Mons. Rubén Jaramillo invitó “a la comunidad a seguir adelante, a unirnos, a volver a nuestra vida. Los dos grupos me acaban de confirmar que ellos van a parar el accionar y esperemos que cumplan con este propósito que acaban de hacer”.

El día anterior, el Obispo de Buenaventura lanzó un llamado al gobierno de Colombia a cumplir con su promesa de dar seguridad a esta ciudad portuaria.

“Es el momento para unirnos y poner la esperanza en Dios, pero también la exigencia en un gobierno nacional que no cumple sus promesas y que no acude a salvar a un pueblo que se está muriendo en los baños de sangre de nuestros jóvenes”, expresó el obispo en un video publicado en el canal de YouTube del Episcopado.

Los Shottas y Los Espartanos habían participado en una mesa de diálogo auspiciada por el gobierno, que permitió a la ciudad vivir unos meses sin enfrentamientos entre ambos grupos. Sin embargo, las negociaciones fueron suspendidas en febrero de 2025.