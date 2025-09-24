El Obispo de Buenaventura, Mons. Rubén Darío Jaramillo Montoya, exigió al gobierno colombiano cumplir con la promesa de dar seguridad a esta ciudad portuaria del Pacífico donde, en lo que va del año, han sido asesinadas más de 100 personas.

“Es el momento para unirnos y poner la esperanza en Dios, pero también la exigencia en un gobierno nacional que no cumple sus promesas y que no acude a salvar a un pueblo que se está muriendo en los baños de sangre de nuestros jóvenes”, expresó el obispo en un video publicado en el canal de YouTube del Episcopado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En una nota publicada en el sitio web del Episcopado, se indica que “el pronunciamiento del prelado se da en un contexto crítico para la ciudad portuaria. De acuerdo con la Personería Distrital, en lo que va del 2025 se han registrado más de 100 homicidios, atribuidos principalmente a la acción de grupos armados, bandas criminales, disidencias de las Farc y carteles mexicanos”.

Uno de los casos más recientes es el asesinato, el 11 de septiembre, de Alan Josué Valencia Cuero, un estudiante y líder social de 17 años de edad.

La violencia en Buenaventura ha obligado a la Universidad del Valle y la Universidad del Pacífico a suspender sus clases presenciales nocturnas del 22 al 27 de septiembre, “una medida que refleja el temor instaurado también por amenazas circulantes en redes sociales contra quienes transiten por las calles en la noche”, indica el texto del Episcopado.

Las más leídas 1 2 3 4 5



