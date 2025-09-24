Políticos y obispos católicos están pidiendo oraciones y el fin de la violencia política después de que dos detenidos de ICE fueran asesinados y otro resultara gravemente herido en un tiroteo en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas (Estados Unidos) la mañana del miércoles 24 de septiembre.

Fuentes policiales señalan que el tirador, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, estaba armado con un rifle en una azotea y se quitó la vida poco después de las 6:30 a. m., según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ningún agente de ICE resultó herido en el ataque.

El agente especial del FBI Joseph Rothrock dijo durante una conferencia de prensa esta mañana que en las municiones halladas cerca del tirador fallecido había inscripciones con mensajes contra ICE.

Eric Johnson, alcalde republicano de Dallas, inició la conferencia de prensa pidiendo a todos los presentes que oraran con él: “Permítanme comenzar diciendo que soy una persona que cree muy, muy firmemente en el poder de la oración y en que la oración cambia las cosas”.

“Y por eso voy a pedir a todos que, por favor, se unan a mí para orar por las familias de las personas que perdieron la vida hoy. Oren por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos o lesionados en lo que ocurrió hoy, pero quizá aún más, somos un país y una ciudad que necesitan oración”, dijo Johnson.

En una publicación en la red social X esta mañana, el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo: “Debe cesar el ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE. Estoy orando por todos los heridos en este ataque y por sus familias”.

Varios obispos católicos también han expresado su consternación por la violencia y han pedido a la gente que rece.

El Arzobispo de San Francisco, Mons. Salvatore Cordileone, calificó la violencia ocurrida esta mañana en Dallas de “sin sentido” y “motivada políticamente” en una publicación en redes sociales.

El prelado escribió que podrían ser necesarios cambios de política, pero que “no son suficientes”, y añadió: “Esto es, en su núcleo, una crisis espiritual. Se necesita mucha oración, de hecho, es esencial. No es un adorno irrelevante ni una excusa para simplemente reconocer la tragedia y seguir adelante. Sin ayuda desde lo alto, no hay salida”.

Citó a Erika Kirk, cuyo esposo, el activista cristiano conservador Charlie Kirk, fue asesinado recientemente en Utah: “‘Elige la oración, elige el valor, elige la belleza, elige la aventura, elige la familia. Elige una vida de fe. Y lo más importante, elige a Cristo’”.

El Obispo de Arlington, Virginia, Mons. Michael Burbidge, también pidió oraciones por las víctimas en una publicación en redes sociales: “El asesinato de dos migrantes por parte de un hombre armado en una instalación de ICE en Dallas hoy es el último signo de la desesperada necesidad que tiene Estados Unidos de Dios. Los invito a unirse a mí en oración por los fallecidos. Que la gracia de Dios transforme los corazones y nuestra nación y erradique todo odio perverso de nuestros corazones”.

El tiroteo tuvo lugar en el tercer día de la Semana Nacional de la Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), un tiempo en el que se llama a los católicos a “reflexionar sobre nuestra historia como una Iglesia de inmigrantes y las formas en que nuestro país ha sido enriquecido por generaciones de inmigrantes, incluidos los numerosos católicos que han adoptado esta tierra como propia”.

“En un momento en que nuestra cultura está dominada por profundas divisiones políticas y desacuerdos razonables sobre la política migratoria, el progreso puede parecer imposible”, indica el sitio web de la USCCB. “Pero dando testimonio de la dignidad dada por Dios a cada persona, incluidos los migrantes y refugiados en medio de nosotros, allanamos el camino hacia un enfoque arraigado en la misericordia, la justicia y el bien común”.

La USCCB ha pedido a los católicos que firmen el Compromiso Cabrini como “un recordatorio de nuestra herencia inmigrante y un llamado a un compromiso más profundo con nuestra fe en respuesta a los acontecimientos actuales”.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el senador Ted Cruz, de Texas, dijo que la violencia política “tiene que terminar”, recordando que el incidente es el tercer tiroteo en Texas en los últimos meses contra ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“A los políticos que exigen que se difundan los datos personales de los agentes de ICE: ‘¡Basta!’”, dijo Cruz. “Estamos en desacuerdo, y eso es parte del proceso [político] en Estados Unidos, pero sus oponentes políticos no son nazis”.

Cruz pidió oración por la seguridad de las fuerzas del orden, “que arriesgan sus vidas para mantenernos con vida”, y por las víctimas y sus familias.

“La violencia no tiene lugar, está mal”, continuó Cruz. Dijo que los debates sobre inmigración pueden darse en los “pasillos del Congreso, sin demonizarnos mutuamente, y especialmente sin demonizar a los hombres y mujeres que nos mantienen seguros”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló en una publicación en redes sociales esta mañana que el estado “apoya plenamente a ICE”, y afirmó que el incidente “no ralentizará nuestro arresto, detención y deportación de inmigrantes ilegales”.

También dijo que el estado trabajaría con la policía local y con ICE para descubrir el motivo del tirador.

Según un análisis de CNN de datos de ICE procedentes de un grupo de investigación afiliado a la facultad de derecho de la Universidad de California en Berkeley, la instalación de ICE en Dallas generalmente alberga “varias docenas” de detenidos a la vez. A lo largo de los primeros seis meses de la administración Trump (según los datos analizados, que abarcan hasta finales de julio), alojó a más de 8.000 personas detenidas temporalmente.

La mayoría de los detenidos de la instalación fueron mantenidos en salas de retención por menos de un día, o un promedio de 14 horas, antes de ser trasladados a centros de detención a más largo plazo u otras instalaciones de ICE.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.