Expertos del Vaticano afirmaron este lunes que los dos niños asesinados en el tiroteo ocurrido el mes pasado en una iglesia católica de Minneapolis (Estados Unidos) podrían, algún día, ser incluidos en la lista de “nuevos mártires y testigos de la fe” que están compilando.

Harper Moyski, de 10 años, y Fletcher Merkel, de 8, murieron mientras asistían a una Misa escolar en la parroquia de la Anunciación el 27 de agosto, lo que llevó a algunos a preguntar si podrían ser considerados mártires asesinados “por odio a la fe”.

“Si la diócesis u otras instancias eclesiales locales nos presentan a estas figuras como testigos de la fe, los examinaremos y veremos si podemos incluirlos en la lista”, dijo el Arzobispo Fabio Fabene, presidente de la Comisión Vaticana de Nuevos Mártires – Testigos de la Fe.

La comisión, creada en 2023 por el Papa Francisco bajo el Dicasterio para las Causas de los Santos, está recopilando un archivo sobre la vida de mártires cristianos, tanto católicos como no católicos, que han sido asesinados en el nuevo milenio.

Fabene y otros expertos explicaron el 8 de septiembre que los criterios de selección de la comisión no son los mismos que utiliza la Iglesia para reconocer formalmente a un mártir mediante la beatificación o canonización. “Son dos cosas totalmente distintas”, subrayó el arzobispo.

Andrea Riccardi, vicepresidente de la comisión y fundador de la Comunidad de Sant’Egidio, señaló que la labor de la comisión es “preservar historias y nombres en el corazón de la Iglesia, para que su memoria no se pierda”. La inclusión en la lista de “nuevos mártires” no equivale a una beatificación, aclaró.

Riccardi y otros expertos se refirieron a las víctimas del tiroteo de Minneapolis en respuesta a una pregunta de un periodista, durante una rueda de prensa para presentar una oración ecuménica que será presidida por el Papa León XIV el próximo 14 de septiembre.

La celebración, que conmemora a los mártires y testigos de la fe del siglo XXI, tendrá lugar en la Basílica de San Pablo Extramuros en la fiesta de la Exaltación de la Cruz, que coincide además con el cumpleaños 70 del Papa León XIV.

Delegados de 24 iglesias y tradiciones cristianas asistirán al servicio ecuménico, entre ellos el metropolita Anthony Sevryuk, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores Eclesiásticas del Patriarcado Ortodoxo Ruso.

El evento recuerda una liturgia ecuménica similar celebrada en el Coliseo durante el Jubileo del Año 2000.

Cuando Francisco estableció la comisión en 2023, escribió que “los mártires son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos: son obispos, sacerdotes, consagrados, laicos y familias que, en diferentes países del mundo, con el don de su vida, han ofrecido la suprema prueba de caridad”.

Con miras al Jubileo de la Esperanza 2025, el Papa Francisco pidió a la comisión elaborar una lista actualizada de hombres y mujeres cristianos asesinados por su fe en el primer cuarto del siglo XXI.

Los expertos dijeron este lunes que su catálogo, que esperan publicar eventualmente, incluye hasta ahora a 1.640 cristianos muertos en distintas circunstancias de persecución y odio en todo el mundo.

“El corazón de este trabajo es la memoria. Como dijo San Juan Pablo II, los nombres de quienes murieron por su fe no deben perderse” ”, afirmó Riccardi.

