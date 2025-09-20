Con ocasión del ALS Walk for Life, que se celebra en Chicago (Estados Unidos) este sábado 20 de septiembre, el Papa León XIV envió un videomensaje en el que asegura que está “profundamente agradecido” con los investigadores y científicos que con su trabajo ayudan a aliviar el sufrimiento ocasionado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos. Al dañarse estas células, el paciente experimenta debilidad muscular, dificultades para hablar, tragar y, en etapas avanzadas, para respirar.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que alivian síntomas y mejoran la calidad de vida, haciendo fundamental la atención integral y el acompañamiento humano y espiritual.

Cada año, la Fundación Les Turner ALS (siglas en inglés para ELA) organiza el evento que reúne a expertos en la materia y miles de personas que desean dar visibilidad y generar consciencia sobre esta enfermedad. Se trata de una caminata de poco más de 3 kilómetros a lo largo de la orilla del Lago Michigan en Chicago, que termina con un recorrido por el Soldier Field.

“En primer lugar, permítanme decir que estoy lleno de admiración y gratitud hacia los investigadores y científicos aquí reunidos”, dijo el Papa en su videomensaje.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“En los últimos 10 años, utilizando todos sus conocimientos y compasión para comprender las enfermedades de las neuronas motoras y aliviar el sufrimiento que causan, han logrado avances notables. Yo, al igual que todos los aquí presentes, les estoy profundamente agradecido”, agregó.

El Santo Padre destacó “las innumerables horas” que los expertos dedican en buscar “un camino a seguir en sus investigaciones” o tratando de encontrar recursos para llevar adelante su valioso trabajo.

“A los hombres y mujeres que realizan investigaciones científicas en el Centro Les Turner ALS de Northwestern Medicine y en otros lugares, por favor, acepten mi gratitud y mi aliento”, expresó León XIV.

El Papa también agradeció la labor de “tantos cuidadores”, especialmente amigos y familiares de los pacientes con ELA y otras enfermedades motoras, que por su compasión “son una inspiración para mí y para todas las personas”. Reconoció que este cuidado significa a menudo “un gran sacrificio personal” y destacó que con su dedicación “nos muestran lo mejor de la humanidad”.

“Son los buenos samaritanos de los que habló Jesús”, dijo. “Permítanme decirles algo a ustedes que viven con ELA: ocupan un lugar especial en mis pensamientos y oraciones”, añadió León XIV.

Además, el Santo Padre dijo que a los pacientes con ELA se les ha “impuesto una carga muy difícil de soportar”, y aunque expresó que desearía que fuese de otra manera, remarcó que sus sufrimientos “ofrecen la oportunidad de descubrir y afirmar una profunda verdad” porque “la calidad de la vida humana no depende de los logros”.

“La calidad de nuestras vidas depende del amor. En tu sufrimiento, puedes experimentar una profundidad del amor humano hasta ahora desconocida”, aseguró.

El Papa indicó que los pacientes con ELA y otras enfermedades motoras “pueden crecer en gratitud” por todo lo que se les ha dado, especialmente por todas las personas que los cuidan. “Pueden desarrollar un profundo sentido de la belleza de la creación, de la vida en este mundo y del misterio del amor”, dijo.

Por último, aseguró sus oraciones a todos los que cargan con estas enfermedades, para que no se dejen llevar por la frustración. Además, recordó a los que están de luto por haber perdido a seres queridos, asegurándoles que no han sido olvidados.

“De hecho, su amor se ha purificado con su servicio y luego con su duelo. Han aprendido y cada día se adentran más profundamente en el más profundo de los misterios: la muerte no es la última palabra. El amor vence a la muerte. El amor vence a la muerte. El amor vence a la muerte”, expresó el Papa.