Mientras las preocupaciones por la violencia política continúan creciendo a raíz del tiroteo del 27 de agosto en la escuela Anunciación, las escuelas católicas y parroquias de todo Estados Unidos están reevaluando activamente sus protocolos de seguridad (contratando equipos de seguridad profesionales, reclutando voluntarios y realizando actualizaciones tecnológicas largamente esperadas) y muchos se preguntan de dónde saldrán los fondos para estas actualizaciones.

En California, un programa instaurado apenas hace un par de años y respaldado por la conferencia católica estatal ya ha destinado cientos de miles de dólares a las escuelas católicas del estado para mejoras de seguridad.

Crucialmente, legisladores de California de diversos orígenes religiosos trabajaron juntos para enmendar los requisitos de elegibilidad del programa, asegurando que las entidades católicas puedan hacer pleno uso de los fondos estatales sin encontrarse con condiciones problemáticas.

Algo de contexto

Tal como ha informado el National Catholic Register —socio informativo de ACI Prensa—, existe un programa federal denominado Nonprofit Security Grant Program (NSGP), administrado por FEMA, que otorga cada año subvenciones a organizaciones sin fines de lucro —incluidas religiosas— para financiar instalaciones de cámaras de seguridad, construcción de cercas, reforzamiento de ventanas y contratación de guardias, entre otras medidas.

De los 275 millones de dólares disponibles para el año fiscal 2025, cerca de la mitad se asigna a organizaciones en zonas urbanas consideradas de alto riesgo de ataques extremistas, mientras que la otra mitad va a entidades en otros lugares. Numerosas diócesis católicas, escuelas y obras de caridad ya han recibido estas subvenciones en el pasado, aseguran los obispos de Estados Unidos.

Además, casi la mitad de los estados del país ponen a disposición fondos adicionales para seguridad de organizaciones sin fines de lucro, complementando el programa federal. Muchos de estos estados modelan sus programas a partir del federal, con requisitos casi idénticos.

Los términos y condiciones de FEMA obligan a los beneficiarios a cumplir con leyes federales de no discriminación. Debido a tensiones pasadas entre la visión católica sobre género y sexualidad y las nuevas interpretaciones de esas leyes, muchas parroquias y escuelas católicas han sido cautelosas al solicitar estas subvenciones.

“Un resultado muy positivo”

En la sesión legislativa de 2019, California aprobó el proyecto de ley de asamblea (A.B.) 1548, que creó el California State Nonprofit Security Grant Program (CSNSGP). Administrado por la Oficina del Gobernador para Servicios de Emergencia (Cal OES), el CSNSGP otorga fondos a organizaciones sin fines de lucro en riesgo, incluidas iglesias, para fortalecer su seguridad física y cibernética.

Los fondos estatales pueden destinarse a puertas reforzadas, portones, iluminación de alta intensidad, sistemas de control de acceso y desarrollo o actualización de protocolos de seguridad.

En marzo, California anunció un fondo de 76 millones de dólares para 2025, casi el doble de lo asignado en años anteriores. La oficina del gobernador demócrata Gavin Newsom informó que más de 1,600 organizaciones aplicaron este año, por un total de más de 325 millones de dólares solicitados.

Las subvenciones han permitido importantes mejoras en escuelas católicas de California, con muchas obteniendo el máximo de 200.000 dólares el primer año de aplicación.

Kathleen Domingo, directora ejecutiva de la Conferencia Católica de California (CCC), dijo al Register que el programa estatal se modeló sobre el federal y que su creación fue liderada por el asambleísta Jesse Gabriel (D-Encino) y la Bancada Legislativa Judía de California.

En especial tras episodios de violencia antisemita, organizaciones judías nacionales y locales impulsaron con fuerza subvenciones estatales de seguridad. En California, la CCC colaboró estrechamente con la bancada judía para sacar adelante el programa.

Algunas de las principales impulsoras de los programas estatales de subvenciones para la seguridad de organizaciones sin fines de lucro, especialmente tras la ola de violencia antisemita de los últimos años, han sido organizaciones judías estadounidenses, como las Federaciones Judías de Norteamérica y el Consejo Judío para Asuntos Públicos (JCPA), junto con numerosos grupos judíos estatales. En California, el CCC colaboró ​​estrechamente con el Caucus Judío para apoyar la creación del programa estatal de seguridad para organizaciones sin fines de lucro.

“Fue realmente útil la colaboración con el Caucus Judío que habíamos establecido durante muchos años apoyando proyectos de ley juntos para poder decir: ‘Miren, estamos todos juntos en esto. Se trata de un tema de libertad religiosa. Queremos apoyar los diferentes puntos de vista de cada uno’. Fue una muy buena relación y un resultado muy positivo”, dijo Domingo.

La coalición tuvo éxito en la creación del programa, dijo, pero las entidades católicas inicialmente no pudieron acceder a los fondos debido a las "garantías estándar" (condiciones que vienen con la recepción de fondos gubernamentales) vinculadas a las leyes laborales, como la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California (FEHA), que entran en conflicto con las exenciones de contratación religiosa.

Domingo dijo que, trabajando con la Oficina de Servicios de Emergencia de California y la oficina de Gabriel, desde entonces han podido desbloquear el acceso para las instituciones católicas modificando las garantías estándar para incluir el calificador "según corresponda"; lo que significa que las organizaciones católicas sin fines de lucro, que están exentas de aspectos de FEHA, no están sujetas a FEHA si aceptan las subvenciones estatales.

“Donde la ley es aplicable, estamos de acuerdo en que se aplique. No nos aplica, así que estamos exentos. Y punto”, explicó Domingo.

Domingo dijo que California ha compartido sus garantías enmendadas y su estrategia de coalición con otros estados, instando a los católicos a asociarse con otros grupos, como las organizaciones judías, para trabajar para ampliar el acceso a las subvenciones de seguridad.

Por supuesto, ningún programa gubernamental está exento de inconvenientes, y Domingo dijo que comprende que algunas entidades católicas aún puedan mostrarse recelosas. Al aceptar fondos públicos, siempre existe la preocupación, fundada o no, de que “el gobierno venga y diga: ‘Bueno, nos han quitado el dinero y ahora necesitamos algo de ustedes’”.

“No quiero edulcorarlo y decir que esto es sólo dinero gratis… pero para la gran mayoría de nuestras escuelas y parroquias, esto ha sido una verdadera bendición”, dijo Domingo.

“Sin condiciones”

Docenas de parroquias y escuelas en California han recibido miles de dólares del CSNSGP para reforzar su seguridad en años recientes.

La Escuela Católica St. Rose de Paso Robles, en el centro de California, por ejemplo, utilizó la subvención para instalar un sistema de cámaras en todo el plantel, con 40 cámaras repartidas por todo el campus y dos televisores en la recepción, montados en la pared para monitorear las transmisiones. St. Rose también cuenta con vidrio antibalas de nivel 2 en sus cuatro aulas delanteras que dan al estacionamiento y a la calle, y se planea instalar el mismo vidrio en la parte trasera de la escuela y en la recepción.

Rocky Domingo, esposo de Kathleen y director de la escuela Holy Spirit Parish School en Sacramento, dijo al Register que ha sido una bendición para la comunidad escolar poder recibir dinero "sin condiciones" para ayudar a la escuela a actuar de manera creativa ante las preocupaciones de seguridad que el personal había reconocido desde hacía mucho tiempo.

Holy Spirit solicitó y recibió una subvención de 200.000 dólares de Cal OES en 2023, siendo una de las 16 entidades católicas de la Diócesis de Sacramento que recibieron dicha subvención ese año. Gracias a esta subvención, la Escuela Holy Spirit ha logrado implementar numerosas mejoras de seguridad.

Holy Spirit Parish School en Sacramento, dirigida por Rocky Domingo (esposo de Kathleen), recibió 200,000 dólares en 2023. Con ese dinero, lograron puertas de acero reforzado en todas las aulas, mejoras en sistemas de alarma y sonido, cámaras adicionales, un intercomunicador con cámara en la entrada y un rediseño de la oficina principal que obliga a todos los visitantes a pasar por recepción.

“Nuestra misión es educar a los niños en la fe y el conocimiento, y los padres confían en que lo haremos en un entorno seguro. Sin embargo, con presupuestos limitados, las mejoras de seguridad significativas suelen estar fuera de nuestro alcance. La subvención nos permitió no solo avanzar con las mejoras que habíamos identificado, sino también hacerlo de manera creativa y reflexiva”, dijo Domingo.

Domingo afirmó que la comunidad de Holy Spirit ha estado muy agradecida por las mejoras de seguridad. En la solicitud de subvención, que Domingo compartió con el Register, la escuela señaló que se han registrado incidentes de vandalismo, robo y allanamiento de morada en la escuela, así como actividad de pandillas y protestas políticas en los alrededores.

Ahora se pueden encontrar puertas de acero reforzado en todas las aulas de la escuela; actualizaron los sistemas de timbre y megafonía y agregaron una docena adicional de cámaras de seguridad en todo el campus, así como un sistema de intercomunicación con cámara en la puerta principal, continuó Domingo.

Una de las principales mejoras ha sido la reconfiguración completa de la recepción de la escuela. Antes de la remodelación, los visitantes entraban por una de las dos puertas principales, pero luego podían ir a donde quisieran, ya que no se les canalizaba directamente a través de la recepción. La reconfiguración obliga a todos los visitantes a pasar por la recepción.

Además, el acceso a la escuela para profesores y personal es muy diferente a lo que era antes. Antes, cualquiera que tuviera el código de la puerta principal podía acceder al campus, lo cual, tras años de entregarse a quien lo necesitara, ya no era ningún secreto.

Ahora, las puertas de la escuela funcionan completamente mediante un sistema seguro de tarjeta llave, que se puede rastrear, bloquear y ajustar con precisión según las necesidades de acceso del titular. Por ejemplo, el sistema permite a la escuela dar acceso a los entrenadores al gimnasio en horarios específicos y a los catequistas a ciertas aulas en horarios específicos, lo que aumenta la flexibilidad y garantiza un acceso seguro a la escuela.

Solicitar la subvención implicó realizar un análisis de amenazas para la escuela, utilizando datos policiales para analizar las estadísticas de delincuencia en un radio de 5 kilómetros. Domingo comentó que intentaron investigar a fondo para asegurarse de que la subvención fuera adecuada para ellos y de no recibir fondos de otras escuelas más merecedoras.

Domingo comentó que, si bien el proceso de solicitud e implementación fue fluido, hubo algunos puntos inesperados que considerar para otras escuelas que deseaban solicitar la subvención. En primer lugar, dado que las subvenciones de seguridad para organizaciones sin fines de lucro en California son públicas, los proveedores de sistemas de seguridad se acercaron a la escuela después de que esta ganara la subvención, conscientes de que había dinero disponible. Domingo instó a todas las escuelas a realizar una investigación exhaustiva para asegurarse de elegir los mejores sistemas y proveedores para sus necesidades.

Además, las escuelas que soliciten la subvención deben ser conscientes de que serán responsables financieramente del mantenimiento y la conservación continua de los sistemas de seguridad que puedan obtener, incluso si se cubre el costo de la instalación. Señaló que el funcionamiento de la subvención es que la escuela debe pagar primero las actualizaciones y luego el estado le reembolsa el dinero, lo que significa que probablemente necesite suficiente capital para cubrir temporalmente los costos antes de recibir el reembolso.

“En realidad no recibimos el dinero hasta que lo gastamos”, dijo Domingo.

Incluso si una escuela completa el proceso de solicitud pero no obtiene la subvención estatal, señaló Domingo, es útil que evalúen sus necesidades de seguridad y tengan un plan establecido. Puede que no obtengan la gran subvención estatal, pero ¿qué pasa si un donante ofrece miles de dólares? Tener un plan de seguridad ya elaborado facilita su presentación al estado, a los benefactores y a los padres, añadió.

Kathleen Domingo instó a los responsables de las políticas a nivel federal y de otros estados a trabajar para ajustar los requisitos del NSGP para que las organizaciones católicas sin fines de lucro puedan acceder plenamente a los fondos de seguridad, especialmente considerando la reciente violencia escolar.

“Desafortunadamente, nosotros [el CCC] no tenemos mucha influencia en la Legislatura estatal, pero el Caucus Judío sí, y hemos sido amigos. Pudimos trabajar con ellos para ayudarlos a comprender qué nos impedía usar la subvención”, dijo Domingo.

“También les diría a otros estados que si tienen la voz suficiente en su legislatura estatal para impulsar un proyecto de ley como este o para que su Oficina de Servicios de Emergencia lo entienda, ¡genial! Pero si no, busquen otros colaboradores, otras organizaciones sin fines de lucro u organizaciones religiosas que puedan tener una voz más fuerte. Quizás juntos puedan formar una coalición y tener una voz fuerte y decir: ‘Esto es lo que necesitamos que se haga’".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.