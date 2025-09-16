En su rol de presentador invitado del podcast de Charlie Kirk el lunes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prometió que la administración Trump buscará "desmantelar" las organizaciones de izquierda que, según él, promovieron la violencia que condujo al asesinato del activista conservador la semana pasada.

“Charlie fue asesinado a tiros a plena luz del día, y las instituciones de izquierda bien financiadas mintieron sobre sus declaraciones para justificar su asesinato. Esto es cruel y perverso”, dijo Vance.

La transmisión de dos horas de The Charlie Kirk Show, producida por Turning Point USA, la organización fundada por Kirk, se transmitió en vivo desde la oficina ceremonial de Vance en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. Contó con la participación de asesores de la Casa Blanca y funcionarios de la administración, así como de amigos de Kirk.

Vance citó específicamente un artículo de la revista The Nation que, según él, aseguraba falsamente que Kirk había hecho declaraciones racistas. El autor, afirmó, también había expresado su alegría por la muerte de un joven esposo y padre.

“¿Sabías que la Fundación Open Society de George Soros y la Fundación Ford —los grupos que financiaron ese repugnante artículo que justifica la muerte de Charlie— se benefician de un generoso tratamiento fiscal?”, preguntó Vance.

“Están literalmente subvencionados por usted y por mí, el contribuyente estadounidense, ¿y cómo nos recompensan? Prendiéndole fuego a la casa construida por la familia estadounidense durante 250 años”, dijo.

Vance dijo que la administración Trump trabajará en los próximos meses para cerrar organizaciones que facilitan la violencia con motivaciones políticas.

“No siempre lo haremos bien. A veces avanzaremos con más lentitud de la que quisieran. A veces avanzaremos con más lentitud de la que yo quisiera. Pero les prometo que exploraremos todas las opciones para lograr una verdadera unidad en nuestro país y detener a quienes asesinarían a sus compatriotas estadounidenses porque no les gusta lo que dicen”, dijo Vance.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, invitado al programa, comentó a Vance que Kirk era un "amigo invaluable" desde hacía 10 años. También prometió perseguir a quienes pudieran haber ayudado e instigado al asesino de Kirk, calificándolo de "un vasto movimiento terrorista nacional".

Miller describió un movimiento coordinado para incitar a la violencia en Estados Unidos.

“Las campañas organizadas de doxing (n.d.r. acto de revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo u organización), los disturbios organizados, la violencia callejera organizada, las campañas organizadas de deshumanización, difamación, publicación de direcciones de personas, combinadas con mensajes diseñados para desencadenar violencia interna y las células organizadas reales que llevan a cabo y facilitan la violencia”, afirmó.

“Con Dios como testigo, utilizaremos todos los recursos disponibles en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y en todo el gobierno para identificar, desmantelar y destruir estas redes y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro para el pueblo estadounidense. Lo haremos, y lo haremos en nombre de Charlie”, aseguró Miller.

Durante el programa, Vance dijo que las encuestas han demostrado que los liberales son más propensos que los conservadores a “estar felices por la muerte de un oponente político” y a decir que la violencia política a veces está justificada.

“Los datos son claros. La gente de izquierdas es mucho más propensa a defender y celebrar la violencia política”, precisó Vance.

“Ese problema tiene consecuencias terribles. El líder de nuestro partido, Donald J. Trump, escapó de la bala de un asesino por menos de una pulgada. Nuestro líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steven Scalise, estuvo a segundos de ser asesinado. Ahora, el activista conservador más influyente en generaciones, nuestro amigo Charlie, ha sido asesinado”.

Homenajes a Kirk

El vicepresidente, al rendir homenaje a Kirk, lo recordó como un fiel cristiano y visionario político. Recordó al activista como un hombre de gran fe que inspiró a otros a ser valientes al compartir sus opiniones.

Hace un par de meses, en un podcast, le preguntaron a Charlie cómo le gustaría que lo recordaran si falleciera. Su respuesta: "Quiero que me recuerden por mi valentía y mi fe", dijo Vance.

“En este momento oscuro para nuestro país, creo que esa es la lección más grande que cualquiera de nosotros puede aprender de Charlie: tener fe, tener fe en el Señor y ser valientes en cómo lo glorificamos, ser valientes en nuestras búsquedas como Charlie lo fue en las suyas”, dijo.

Cuando Vance le pidió que compartiera algo sobre Kirk, el presentador conservador de podcast Tucker Carlson habló del papel que jugó la fe en la vida de Kirk.

“Su cristianismo era sincero y su compromiso con Jesús era totalmente sincero. A veces no lo es, sobre todo en el caso de figuras públicas que sueltan versículos bíblicos que no entienden y cosas así”, dijo Carlson.

“Pero en su caso… influyó en cada aspecto de su vida, desde su matrimonio, hasta la forma en que trataba a sus hijos, a su personal, a su manera de abordar los desacuerdos, a su forma de pensar en los demás, que siempre fue, ante todo, como personas”, resaltó.

Vance, en sus comentarios finales, dijo que Kirk era un hombre “que decía la verdad en todo lugar, en todo entorno”.

“La verdad más importante que Charlie dijo es esta: que hace mucho tiempo, un hombre engendrado, no creado, bajó del cielo y, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Por nuestra causa, fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció la muerte, fue sepultado y resucitó al tercer día”, señaló Vance.

“Charlie creía, como yo, que toda la verdad que decía emanaba de ese principio fundamental, dijo. “Realmente creo que podemos unirnos en este país. Creo que debemos hacerlo. Pero la unidad, la verdadera unidad, sólo se encuentra tras escalar la montaña de la verdad”, añadió.

Vance resaltó además que, después de hablar con la viuda de Kirk, Erika, y el resto de la familia Kirk, le impresionó el ejemplo que dio su amigo, como un marido que "nunca se enojó ni fue mezquino" con su esposa.

“Tal vez la mejor manera en la que puedo contribuir y la mejor manera en la que puedo honrar a mi querido amigo es siendo el mejor esposo que puedo ser, ser para mi esposa el esposo que él fue para la suya”, concluyó Vance.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register