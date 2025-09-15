Los miembros de la Asociación “Jesús Nazareno Cautivo” de Monsefú, de la provincia peruana de Chiclayo —donde el Santo Padre ejerció como obispo durante ocho años—, quisieron ofrecer un regalo especial al Papa León XIV con motivo de su 70 cumpleaños, celebrado el pasado 14 de septiembre.

Desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV ha expresado el lugar privilegiado que la diócesis de Chiclayo ocupa en su corazón, un afecto que encuentra respuesta en el cariño y la cercanía de los habitantes de esta ciudad del norte de Perú.

Muestra de ello ha sido el especial gesto que este grupo de peruanos residentes en Roma hicieron para felicitarle por su cumpleaños. En varias ocasiones, Mons. Robert Prevost participó en las celebraciones de este distrito en honor a Jesús Nazareno Cautivo.

Además, este año se cumple el 478 aniversario de esta devoción, que curiosamente se celebra el 14 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños del Pontífice.

Para mostrar su cercanía al Santo Padre, cerca de 20 devotos que viven en la Ciudad Eterna peregrinaron por la ancha avenida de Vía della Conciliazione hasta la Plaza de San Pedro, con un réplica de la imagen del Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, llegada desde España el 14 de septiembre de 1547.

En declaraciones a EWTN Noticias, el peruano César Fernández, representante de la asociación, expresó que querían “rendirle homenaje” al Santo Padre, “ese cariño que él nos ha siempre donado, se ha identificado siempre con nosotros como chiclayanos y ahora somos nosotros que le llevamos este homenaje”.

En este evento participaron varios jóvenes nacidos en Italia, “pero que conservan las raíces peruanas”, también tocó una banda de música en vivo y representaron los bailes tradicionales.

Además, según expresó Fernández, al terminar el Ángelus la banda tocó el cumpleaños feliz al Papa. Señaló también que quieren retribuirle el mismo cariño que él les ha manifestado durante tanto tiempo. “Es la alegría más grande que nos pudo pasar”, dijo el representante de la asociación sobre el hecho de que el Santo Padre sea peruano “de corazón”.

El grupo de peregrinos pudo presenciar el rezo del Ángelus del Papa, mientras agitaban una bandera de Perú de siete metros en la que habían escrito “feliz cumpleaños Papa León XIV”. Al término de la oración, el Papa León XIV les dirigió un cariñoso saludo desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.