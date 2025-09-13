La XII reunión del Grupo de Trabajo Conjunto Vietnam-Santa Sede tuvo lugar en el Vaticano el 12 de septiembre. Según un comunicado conjunto, ambas partes “mantuvieron un amplio intercambio de opiniones” sobre las relaciones entre ambos Estados y la situación de la Iglesia Católica en el país asiático.

La reunión fue presidida por Le Thi Thu Hang, viceministra de Relaciones Exteriores y jefa de la delegación vietnamita; además de Mons. Mirosław Wachowski, subsecretario para las Relaciones con los Estados y jefe de la delegación de la Santa Sede.

El comunicado de este 13 de septiembre señala que ambas delegaciones “reconocieron las contribuciones positivas de la Iglesia al desarrollo general de Vietnam, en el espíritu de vivir el Evangelio en el mundo siendo buenos católicos y buenos ciudadanos”.

El encuentro se llevó a cabo “en un ambiente de amistad, confianza y respeto mutuo”.

Además, tanto los representantes de la Santa Sede como la delegación vietnamita se mostraron satisfechos por el avance de las relaciones bilaterales desde la última reunión, que se desarrolló en Hanói, en mayo de 2024.

Estos avances se dieron, según el comunicado, gracias al “diálogo y las consultas periódicas, los intercambios de delegaciones a diversos niveles, especialmente de alto nivel, así como las actividades del representante papal residente en Hanói, el arzobispo Marek Zalewski”.

“Ambas partes subrayaron la importancia de seguir promoviendo sus relaciones bilaterales mediante intercambios de alto nivel y acordaron continuar celebrando reuniones periódicas del Grupo de Trabajo Conjunto”, añade el texto.

Además, con motivo de la reunión, la delegación vietnamita fue recibida por León XIV y realizó visitas de cortesía a la secretaría de Estado del Vaticano, liderada por el Cardenal Pietro Parolin, y al secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, arzobispo Paul Gallagher.