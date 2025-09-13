Ya son las 00:00 horas del 14 de septiembre en Roma y el Papa León XIV cumple 70 años, con sólo unos pocos meses como Sucesor de San Pedro, los fieles católicos de todo el mundo rezan hoy de manera especial por el primer Papa estadounidense y peruano de la historia.

En ese marco, el Santo Padre recibió este sábado al nuevo embajador de Estados Unidos quien le presentó sus cartas credenciales y le obsequió un pastel de cumpleaños.

El P. Jorge Millán, colaborador del Papa cuando era Obispo de Chiclayo en el norte del Perú, explicó a ACI Prensa que Robert Prevost solía anteponer la celebración de Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú a su cumpleaños, que caen en la misma fecha.



En ese sentido, César Fernández, presidente de la Asociación Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú – Roma, dijo a ACI Prensa que este domingo 14 de septiembre llevarán una gran bandera al Vaticano con el mensaje “Feliz cumpleaños, Santo Padre León XIV. Chiclayo y Monsefú lo esperan”, además de música y danzas típicas.

“Para nosotros es una manera de devolverle el afecto que él sembró en nuestra tierra”, resaltó.

En sus primeras palabras al mundo, el Papa León recordó, en español, a su “querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe, y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.

Breve biografía del Papa León XIV

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos.

Ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977 y profesó sus votos solemnes en 1981. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en Roma.

Obtuvo los títulos de Ciencias Matemáticas y Filosofía en la Universidad de Villanova; y el doctorado en Derecho Canónico con mención magna cum laude en la Universidad Angelicum de Roma, en 1987.

Llegó al Perú en 1985, donde desarrolló una fecunda misión pastoral en las diócesis de Chulucanas primero –hasta 1986– y luego como formador de agustinos en Trujillo (1988-1999). Fue elegido prior general de los agustinos en 2001, sirviendo durante doce años al frente de la orden.

El Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo el 3 de noviembre de 2014, y obispo de la misma diócesis en 2015. En Perú también fue administrador apostólico del Callao.

Francisco lo nombró, en enero de 2023, prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Fue elegido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025, en el cónclave en el que participaron 133 cardenales en el Vaticano.