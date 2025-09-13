El Papa León XIV recibió este sábado a Brian Burch, nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, para la presentación formal de sus cartas credenciales. El diplomático aprovechó la ocasión para regalarle al Pontífice un pastel de cumpleaños, ya que este domingo 14 de septiembre cumplirá 70 años.

Según un comunicado de la embajada de Estados Unidos, en el encuentro discutieron las guerras en curso en Ucrania y Gaza, así como "la protección de la libertad religiosa, la relación del Vaticano con China y la revolución de la inteligencia artificial".

Respecto al asesinato esta semana del activista cristiano conservador Charlie Kirk, "el Papa León subrayó que nuestras diferencias políticas nunca podrán resolverse con la violencia y le dijo al embajador Burch que estaba rezando por la viuda del Sr. Kirk y sus hijos", indicó la embajada.

Burch, de 50 años, fue confirmado por el Senado estadounidense el 2 de agosto en una votación de 49 a 44. Fue nominado por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024 y sucede al exembajador Joe Donnelly, quien sirvió durante la administración Biden.

En una declaración posterior a su confirmación, Burch dijo que estaba “profundamente agradecido” con el presidente y el Senado por la oportunidad de servir, y pidió las oraciones de los católicos de todo Estados Unidos “para que pueda servir con honor y fidelidad en la noble aventura que me espera”.

Originario de Phoenix, Arizona, Burch está casado y es padre de nueve hijos. Se graduó de la Universidad de Dallas en 1997 y comenzó su carrera en el mundo empresarial antes de incorporarse al liderazgo de organizaciones católicas sin fines de lucro.

Desde 2005 hasta su confirmación este año, fue presidente de CatholicVote Civic Action y del CatholicVote Education Fund, organizaciones dedicadas a promover la participación católica en la vida pública.

Durante su tiempo en CatholicVote, Burch se convirtió en una figura reconocida a nivel nacional en la defensa política católica, animando a los católicos estadounidenses a participar en el proceso democrático y a defender la libertad religiosa y la santidad de la vida.

La nueva presidenta de CatholicVote, Kelsey Reinhardt, declaró en agosto que el grupo celebra con alegría su confirmación, elogiando sus 17 años de liderazgo.

Con motivo de su confirmación, Burch destacó un punto de importancia personal para él en su nuevo cargo. “Por una notable coincidencia, o lo que prefiero atribuir a la providencia, el Papa León XIV es de Chicago, que también es mi ciudad natal”, dijo.

Tras reunirse con el Papa el sábado, la embajada informó que "el embajador Burch describió la reunión como extraordinariamente amistosa, como hablar con un amigo en Chicago".

