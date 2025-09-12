El gobierno de China ha reconocido a dos obispos “clandestinos”, es decir fieles a Roma y nombrados por el Papa, pero según la agencia Asia News, especializada en noticias de la Iglesia Católica en el continente asiático, estaría promoviendo una “narrativa” que genera tensiones entre los católicos.

El primero en ser reconocido por Pekín ha sido Mons. José Ma Yanen, de 65 años, hasta ahora obispo clandestino de Xiwanzi, que es ahora obispo auxiliar de la nueva diócesis de Zhangjakou, en la provincia de Hebei.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En esa diócesis y hace dos días, por el Acuerdo Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos –firmado en 2018 y renovado hasta 2028- entre la República Popular China y la Santa Sede, fue ordenado obispo Giuseppe Wang Zhengui, el sacerdote "oficial" –afín al gobierno chino– que ya dirigía desde hace un tiempo y en la práctica, lo que Pekín consideraba la Iglesia local.

El segundo obispo reconocido ha sido Mons. Agostino Cui Tai, de 75 años, hasta ahora obispo de Xuanhua –la otra diócesis suprimida por el Papa León XIV para crear la diócesis de Zhangjiakou– y “figura simbólica de los sufrimientos de las comunidades clandestinas con reiterados arrestos en los últimos años”.

De acuerdo a Asia News, este reconocimiento se ha dado “sólo porque, con el nombramiento de Mons. Wang Zenghui, el Vaticano considera a Mons. Cui Tai como obispo emérito”.

La agencia Asia News, del Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras, precisa además que “los organismos oficiales de la comunidad católica local han informado sobre las dos ceremonias que se celebraron esta mañana”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Vaticano publicó una declaración del director de su Oficina de Prensa, Matteo Bruni, quien señala que estos reconocimientos “han sido recibidos con satisfacción” y que son “fruto del diálogo entre la Santa Sede y las autoridades chinas” ya que “constituyen un paso importante en el camino comunitario de la nueva diócesis”.

Asia News indica que Mons. José Ma Yanen es obispo desde enero de 2013, por lo que su nombramiento se remonta al pontificado del Papa Benedicto XVI y “nunca había sido reconocido por las autoridades de Beijing”.

El comunicado oficial chino indica que el prelado habría "jurado solemnemente respetar la Constitución y las leyes del país, salvaguardar la unidad nacional y la armonía social, amar a la patria y a la Iglesia, sostener el principio de la independencia y la autogestión de la Iglesia, adherirse a la sinización del catolicismo en China y contribuir a la construcción completa de un país socialista moderno y a la promoción global del gran renacimiento de la nación china".

En el caso de Mons. Cui Tai, Asia News indica que la ceremonia de “retiro” del obispo se dio en presencia de 50 personas y que habría jurado algo similar a lo que se dice juró Mons. Ma Yanen.

Para la agencia especializada en la Iglesia Católica en Asia, un juramento de ese tipo parece lleno de “palabras parecen inverosímiles para un prelado como Mons. Cui Tai, que desde 1993 hasta hoy ha pasado reiterados períodos en la cárcel o en otras situaciones en las que fue privado de su libertad precisamente para impedirle ejercer su ministerio, primero como sacerdote y luego como obispo clandestino, es decir no registrado en los organismos oficiales controlados por el Partido Comunista Chino”.

Asia News denuncia además que “Beijing está utilizando la obediencia de Mons. Cui Tai a la voluntad de la Santa Sede para mostrar que ha ganado su batalla en esta región de Hebei. Y en virtud de esta narrativa, algunos miembros de las comunidades católicas clandestinas locales lo están atacando duramente a él y a Mons. Ma Yanen, difundiendo memes en los que sus imágenes están asociadas a la tortuga, para acusarlos de falta de valor”.

Fuentes de AsiaNews, que se mantienen en el anonimato, señalan que Mons. Cui Tai nunca pronunció esas palabras de apoyo a la autonomía de la Iglesia en China. “Es un hombre de fe íntegra", afirman.

El Acuerdo Vaticano - China

En octubre de 2024 el Vaticano anunció la renovación de su acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos católicos hasta el año 2028.

La renovación se produjo pocos días después de que un informe del Instituto Hudson detallara cómo siete obispos católicos en China fueron detenidos sin el debido proceso, mientras que otros obispos han experimentado intensa presión, vigilancia e investigaciones policiales desde que se firmó por primera vez el acuerdo Vaticano – China en 2018.

Poco después de la firma, el Papa Francisco dijo al respecto: "El acuerdo lo he firmado yo”. “Yo soy el responsable. Los otros que he nombrado en todo han trabajado por más de diez años. No es una improvisación, sino que es un camino, un verdadero camino", explicó el Pontífice argentino.

El P. Bernardo Cerverllera, director de Asia News, escribió entonces que "para los optimistas el acuerdo provisorio es 'histórico'; para los pesimistas es el inicio del total mal vender la Iglesia al Partido" Comunista Chino.