El Papa León XIV ha creado una nueva diócesis católica en el norte de China con el mismo nombre que una establecida hace décadas por Pekín sin la aprobación del Vaticano, lo que subraya las tensiones en curso sobre cómo China ha redibujado unilateralmente las fronteras diocesanas católicas sin el consentimiento de Roma.

El Vaticano anunció este miércoles que el Papa ha suprimido dos históricas diócesis, la de Xiwanzi y la de Xuanhua —erigidas en 1946 por el Papa Pío XII— y las ha reemplazado con la Diócesis de Zhangjiakou.

La sede de la nueva diócesis se encuentra en la ciudad de Zhangjiakou, donde la asociación católica controlada por el Estado chino estableció en 1980 su propia diócesis, con límites nunca reconocidos por la Santa Sede.

Llamó la atención que en el comunicado del Vaticano no se mencionara a Mons. Agustín Cui Tai, de 75 años, obispo “clandestino” de Xuanhua —la diócesis ahora suprimida—, quien ha sufrido repetidas detenciones, arresto domiciliario y trabajos forzados durante las últimas tres décadas, según un informe reciente.

El Papa León XIV nombró como nuevo obispo de la Diócesis de Zhangjiakou, en la provincia de Hebei, al P. José Wang Zhengui, elegido dentro del marco del acuerdo provisional entre la Santa Sede y el gobierno chino sobre el nombramiento de obispos, también conocido como el “acuerdo Vaticano-China”.

El anuncio del Vaticano llegó pocas horas después de que el P. Wang, de 62 años, fuera consagrado obispo de Zhangjiakou el 10 de septiembre, en una Misa en la iglesia de la Sagrada Familia de esa ciudad, a la que asistieron unos 300 fieles, 50 sacerdotes y dirigentes de la Asociación Patriótica Católica China. Según indicó la Santa Sede, el Papa León había nombrado a Wang el pasado 8 de julio.

“Con el fin de promover el cuidado pastoral del rebaño del Señor y atender con mayor eficacia a su bienestar espiritual, el 8 de julio de 2025 el Papa León XIV decidió suprimir las diócesis de Xuanhua y Xiwanzi en China continental, que habían sido erigidas el 11 de abril de 1946 por el Papa Pío XII”, indicó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en su comunicado. “De este modo, el territorio de la diócesis de Zhangjiakou corresponde al de la ciudad capital de Zhangjiakou”.

La nueva diócesis comprende 14 distritos y condados alrededor de la ciudad de Zhangjiakou, un área de 36.000 kilómetros cuadrados con una población de poco más de 4 millones de habitantes, entre ellos unos 85.000 católicos atendidos por 89 sacerdotes. Será sufragánea de la Arquidiócesis de Pekín.

Sin mención al obispo perseguido

El anuncio de la Santa Sede omitió de manera notoria cualquier referencia al actual obispo clandestino de la suprimida Diócesis de Xuanhua. El obispo Cui ha sido detenido en cuatro ocasiones desde la firma del acuerdo entre China y el Vaticano en 2018 y no ha sido visto desde que fue llevado bajo custodia policial en abril de 2021, según un informe de 2024 del Hudson Institute.

Su diócesis había pedido repetidamente su liberación, pero sin éxito. Asia News informó que el clero católico en Hebei fue notificado de que se celebrará una ceremonia de “retiro” para Cui, quien actualmente tiene 75 años, el 12 de septiembre.

Las disputadas fronteras diocesanas de China

El anuncio pone en relieve un problema de larga data en las relaciones entre el Vaticano y China: la Asociación Patriótica Católica China, patrocinada por el gobierno, redibujó las fronteras diocesanas para hacerlas coincidir con las divisiones administrativas estatales. Este nuevo mapa diocesano no coincide con las jurisdicciones canónicas del Vaticano.

La Asociación Patriótica Católica China es un organismo estatal bajo el control del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino.

Antes de la decisión del Papa León XIV, Pekín reconocía 104 diócesis, mientras que la Santa Sede contabilizaba 143 diócesis católicas en China. Aunque el acuerdo entre el Vaticano y China de 2018 —renovado por el Papa Francisco en octubre de 2024— busca llenar las sedes vacantes mediante un proceso compartido de nombramiento de obispos, sus detalles siguen siendo secretos.

Funcionarios del Vaticano han reconocido anteriormente que Pekín ha violado el acuerdo en múltiples ocasiones.

El Papa León XIV sobre China

Durante el pontificado del Papa Francisco, el Vaticano recibió críticas por lo que algunos consideraron una respuesta demasiado débil frente a los abusos contra los derechos humanos en China, incluyendo el internamiento de musulmanes uigures y el encarcelamiento del activista católico prodemocracia Jimmy Lai en Hong Kong.

El 1 de mayo entraron en vigor nuevas restricciones impuestas por el Frente Unido de China que prohíben a los clérigos extranjeros presidir actividades religiosas para ciudadanos chinos sin la invitación del gobierno, lo que limita severamente la actividad misionera extranjera en el país. Mientras tanto, las instituciones católicas autorizadas por el Estado en China apenas reconocieron la muerte del Papa Francisco.

El Papa León XIV, quien heredó el acuerdo entre el Vaticano y China de manos de Francisco, ha mantenido como secretario de Estado al Cardenal Pietro Parolin, arquitecto del pacto, aunque aún no está claro cómo podrían evolucionar las relaciones entre el Vaticano y China bajo el nuevo pontífice.

El Cardenal Stephen Chow, obispo de Hong Kong, quien se reunió con el Papa León XIV el 2 de septiembre, declaró a su periódico diocesano, el Sunday Examiner, que “el Santo Padre no desconoce del todo la situación de la Iglesia en China, pues ya ha reunido información de múltiples fuentes y a través del acuerdo sino-vaticano”.

León XIV también visitó la China continental antes de ser elegido papa, cuando se desempeñaba como superior general de la orden agustiniana.

“Él reconoce la importancia del diálogo entre la Iglesia y las autoridades de la China continental, y considera que la comunicación respetuosa es la prioridad para abordar los desafíos en las relaciones entre China y el Vaticano”, señaló el Cardenal Chow.

