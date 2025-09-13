“Amazing Grace”, interpretado por el famoso tenor italiano Andrea Bocelli y el cantante estadounidense Teddy Swims, fue la primera canción del concierto titulado Grace for the world (Gracia para el mundo), este sábado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en el que también participaron la colombiana Karol G, Pharrell Williams, John Legend, Teddy Swims, Jennifer Hudson, entre otros.

El concierto abierto al público y realizado de modo similar a una entrega de premios de la música en Estados Unidos, estuvo acompañado por un espectáculo de drones que proyectaban diversas imágenes sobre la Basílica de San Pedro como la Virgen María, el Niño Jesús, una paloma blanca y el rostro del Papa Francisco, entre otras.

Con este concierto se ha clausurado la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti y la Basílica de San Pedro.

En sus palabras, el Cardenal Mauro Gambetti, presidente de la Fundación Fratelli Tutti y Arcipreste de la Basílica de San Pedro, afirmó que “el Papa León en la audiencia al encuentro mundial de fraternidad humana, ha reiterado el no a la guerra y el sí a la paz y la fraternidad”.

El purpurado italiano dijo que, como Jesús de Nazareth, “a quien miramos desde esta plaza con Pedro (…) queremos ser constructores de paz, capaces de compasión, de diálogo de perdón, como Él, queremos promover la dignidad, ser justos, elegir el bien”.

“Dios es el más grande”, dijo Pharrell Williams al presentarse, para luego agradecer “sinceramente al Papa León por abrirnos las puertas de este lugar y recordarnos lo que significa realmente la fraternidad”. Williams también animó a los asistentes a compartir “la gracia y la curiosidad” para difundir “luz” en el mundo a través de “todas las denominaciones”.

Después fue el turno de John Legend. Mientras cantaba dijo que “no importa a quien adoremos”, el amor debe ser fuerza ante la injusticia.

Gracia Machel Mandela, viuda del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, leyó una reflexión sobre la guerra: “Palestina, Sudán, Ucrania, República Democrática del Congo, Myanmar, Mozambique, merecen una paz justa, en todo lugar donde la violencia nos ha quitado la humanidad”.

Karol G, con un vestido largo oscuro y ceñido, cantó luego Mientras me curo del Cora (-zón).

La vida es un carnaval de Celia Cruz, fue la siguiente canción del programa, interpretada en español, el idioma original del tema, por Angélique Kidjo, cantante africana ganadora de cinco premios Grammy.

Después fue el turno del tailandés BamBam, quien dio paso a una reflexión sobre la paz de otro participante, tras la cual cantó Jennifer Hudson, estadounidense ganadora dos veces del Grammy; a quien se unió después Andrea Bocelli.

Antes de la presentación del coro Voices of Fire, se recordó brevemente que este domingo 14 de septiembre el Papa León XIV cumple 70 años. “Lo honramos, lo celebramos”, señalaron, mientras los asistentes aplaudían al Santo Padre

A continuación, Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz y activista iraquí de origen yazidí que fue retenida por los terroristas del Estado Islámico como esclava sexual, pronunció unas palabras sobre la importancia de la paz y la libertad.

“Podemos elegir la libertad que significa asegurar que todo ser humano viva con dignidad. Que la religión no sea usada como arma. Podemos usar la educación que enseña compasión. Podemos elegir la libertad para todos”, resaltó.

En seguida cantó Jelly Roll, quien entonó Hard Fought Hallelujah. Mientras cantaba exclamó “¡Te amo Jesús!”.

En seguida fue el turno de los italianos de Il Volo que cantaron Magnificat, y luego Mons. Renzo Pegoraro, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, dirigió unas breves palabras en las que alentó “la promoción de la vida” hacia “una auténtica ecología humana” que supere los desafíos de la tecnología y la inteligencia artificial.

Tras las palabras de la autoridad vaticana, Andrea Bocelli cantó Domine Iesus, agradeció por estar en este concierto y cantó Vivo por ella con Karol G.

En la parte final del concierto, Pharrell Williams interpretó su exitoso tema Happy y cerró la velada el coro Voices of fire.