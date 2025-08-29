Karol G., el tenor italiano Andrea Bocelli y otros artistas como Pharrell Williams, John Legend, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam y Angélique Kidjo, ofrecerán un concierto en la Plaza de San Pedro el próximo mes.

El concierto del 13 de septiembre, que es gratuito y abierto al público, también incluirá un espectáculo de luces con drones y charlas sobre temas como la paz, la justicia, la alimentación, la libertad y la humanidad.

Bajo el lema “Gracia para el mundo”, el evento clausurará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti y la Basílica de San Pedro, y será precedida por mesas redondas sobre temas sociales en Roma y Ciudad del Vaticano los días 12 y 13 de septiembre.

El Papa Francisco creó la Fundación Fratelli Tutti a finales de 2021. Su nombre se debe a su encíclica homónima de 2020 sobre la fraternidad y la amistad social, que amplió los temas del “Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común”, firmado con el jeque Ahmed el-Tayeb, gran imán de Al-Azhar, en Abu Dabi en 2019.

El evento final del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025 tiene como objetivo “comunicar al mundo entero, con un abrazo simbólico, la alegría del amor fraterno”, afirmó el Cardenal Mauro Gambetti, presidente de la Fundación Fratelli Tutti y Arcipreste de la Basílica de San Pedro, en una conferencia de prensa el 29 de agosto en el Vaticano.

Gambetti dijo que los organizadores intentaron “ampliar nuestro alcance internacional” con la elección de artistas musicales.

En la conferencia de prensa, el cardenal explicó que a Karol G —artista colombiana de reguetón y pop urbano ganadora de un Grammy— se le pidió participar por ser latinoamericana y por su importante labor social con mujeres y niños. “Nos pareció relevante para el tema que tratamos de abordar”, dijo Gambetti.

Frente a la basílica vaticana también subirán al escenario destacados artistas estadounidenses: el rapero Jelly Roll y los cantautores John Legend, Teddy Swims y Pharrell Williams.

El rapero tailandés BamBam, miembro de la boy band surcoreana Got7, actuará junto con Angélique Kidjo, cantante, actriz y activista franco-beninesa. El concierto también contará con la participación del coro de la Diócesis de Roma y el coro gospel Voces de Fuego.

Andrea Bocelli, quien ya ha actuado en la Plaza de San Pedro en ocasiones anteriores, compartió en un mensaje de video el 29 de agosto que su participación en el concierto es “un gran honor”.

“Espero sinceramente que realmente consiga difundir en los corazones de todos el sentimiento de hermandad y de gran humanidad, que tanto se necesita”, añadió el famoso tenor mundialmente conocido.

El Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025 comenzará con un encuentro con el Papa León XIV el 12 de septiembre. Posteriormente, el programa se centrará en mesas redondas sobre temas como la inteligencia artificial, la educación, la economía, la literatura, la infancia, la salud y el medio ambiente.

El 13 de septiembre habrá una asamblea sobre el tema “Qué significa ser humano hoy” y una visita a la Basílica de San Pedro y la Puerta Santa del Jubileo de la Esperanza.

“Mientras el mundo sufre guerras, soledad e incluso nuevas pobrezas, hemos decidido detenernos y preguntarnos qué significa ser humano hoy”, dijo el P. Francesco Occhetta, SJ, secretario general de la Fundación Fratelli Tutti, el 29 de agosto.

“No es una pregunta fácil, incluso parece un poco ingenua, pero es la única que puede salvarnos si la hacemos juntos”, añadió.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA