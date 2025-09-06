Tras la inauguración de la villa ecológica Laudato si’ , el cantante italiano Andrea Bocelli destacó “el honor de cantar ante el Santo Padre” y afirmó haber sentido en ese momento “la fuerza de la Divina Providencia y una renovada serenidad al celebrar la Iglesia universal” con la guía de su “nuevo y firme pastor”, León XIV.

Borgo Laudato si’ es un proyecto ambiental ubicado en Castel Gandolfo e inspirado en la encíclica sobre el cuidado de la Casa Común', publicada por el Papa Francisco en 2015.

El complejo ecológico incluye sistemas de aislamiento de última generación, fotovoltaicos y de gestión circular del agua, así como espacios para actividades educativas para estudiantes.

Se trata de “una de las iniciativas de la Iglesia encaminadas a realizar esta ‘vocación de ser custodios de la obra de Dios’”, explicó el Papa León XIV este viernes durante la celebración litúrgica de inauguración.

En ese contexto, el famoso tenor lírico italiano Andrea Bocelli, junto a su hijo Matteo, ofrecieron al Santo Padre la interpretación musical del Dolce Sentire.

A ese momento se refirió el cantante en sus redes sociales , al comentar que “fue profundamente conmovedor presenciar de primera mano la expresión tangible de lo que el Papa Francisco defendió con tanta fuerza en su encíclica Laudato Si’: la urgente necesidad de una conversión ecológica para nuestro hogar terrenal común”.

“Una década después, el proyecto homónimo en los terrenos de Castel Gandolfo se erige como un ejemplo perfecto de esta visión: un verdadero milagro de buena voluntad, donde se unen el esplendor de la naturaleza y el esfuerzo humano: «una criatura entre las criaturas», como subrayó el Papa León XIV, encargada del sagrado deber del cuidado (pues la naturaleza «no puede sino hablarnos de Dios»)”, reflexionó.

Bocelli compartió asimismo que “la alegría de presenciar la inauguración de la Aldea Laudato Si’ —un virtuoso centro de educación superior, inclusión, hospitalidad y sostenibilidad— se vio aún más acrecentada por el honor de cantar ante el Santo Padre, un hombre de Dios y una figura de altísima estatura, tanto espiritual como intelectual”.

Finalmente se mostró conmovido al reconocer: “Cuando, junto a mi hijo Matteo, entonamos el Dolce Sentire, una oración que evoca la sacralidad y la armonía de la creación, sentí, como no había sentido en mucho tiempo, la fuerza de la Divina Providencia y una renovada serenidad al celebrar la Iglesia universal, que en el Papa León XIV ha encontrado un nuevo y firme Pastor, un faro para guiarnos en estos tiempos complejos”.





