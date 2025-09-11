Cada 11 de septiembre, Venezuela celebra a la Virgen Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona del país.

“El 7 de octubre de 1944, el Papa Pío XII confirmó el deseo de los venezolanos que había resonado en la voz de sus Obispos, constituyendo a la Santísima Virgen de Coromoto como Celeste y Principal Patrona de Venezuela”, explica la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El 11 de septiembre de 1952, en el marco de los 300 años de la aparición, el Cardenal Manuel Arteaga Betancourt coronó la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare, estado Portuguesa, cumpliendo el mandato del Santo Padre.

San Juan Pablo II también coronó a la Patrona de Venezuela durante su primera visita al país en 1985. Luego, al volver en 1996, el Santo Padre inauguró la Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, construido en el lugar preciso de la segunda aparición de la Virgen al cacique Coromoto.

“Yo expreso también la inmensa alegría que me concede la divina Providencia al poder inaugurar hoy este Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto, cuya imagen coroné en mi anterior viaje, encomendándole los hijos e hijas de este noble País, los cuales le tributan una gran devoción”, dijo San Juan Pablo II el 10 de febrero de 1996.

“¡María, Templo de la Nueva Alianza y Morada de Dios entre los hombres, está presente! La inauguración de este Santuario Nacional, lugar de encuentro con Dios de manos de la Madre del Redentor, es una invitación a revitalizar la fe; a amar a la Iglesia y a la humanidad con el mismo amor de Cristo”, agregó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Aquel día, el Papa polaco pronunció una oración a Nuestra Señora de Coromoto, que ha sido atesorada y repetida por los venezolanos de todas las generaciones.

Oración a la Virgen de Coromoto de San Juan Pablo II

Virgen y Madre nuestra de Coromoto,

que siempre has preservado la fe del pueblo venezolano,

en tus manos pongo sus alegrías y esperanzas,

las tristezas y sufrimientos de todos tus hijos.

Implora sobre los Obispos y presbíteros los dones del Espíritu,

para que, fieles a sus promesas sacerdotales,

sean infatigables mensajeros de la Buena Nueva,

especialmente entre los más pobres y necesitados.

Infunde en los religiosos y religiosas

el ejemplo de tu entrega total a Dios,

para que en el servicio abnegado a los hermanos

los acompañen en sus trabajos y necesidades.

Madre de la Iglesia, alienta a los fieles laicos,

comprometidos en la Nueva Evangelización,

para que, con la promoción humana y

la evangelización de la cultura,

sean auténticos apóstoles en el Tercer Milenio.

Protege a todas las familias venezolanas

para que sean verdaderas iglesias domésticas,

donde se custodie el tesoro de la fe y de la vida,

se enseñe y se practique siempre la caridad fraterna.

Ayuda a los católicos a ser sal y luz para los demás,

como auténticos testigos de Cristo, presencia salvadora del Señor,

fuente de paz, de alegría y de esperanza.

Reina y Madre Santa de Coromoto,

ilumina a quienes rigen los destinos de Venezuela,

para que trabajen por el progreso de todos,

salvaguardando los valores morales y sociales cristianos.

Ayuda a todos y cada uno de tus hijos e hijas,

para que con Cristo, nuestro Señor y Hermano,

caminen juntos hacia el Padre

en la unidad del Espíritu Santo.

Amén.