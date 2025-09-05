Hannah Brockhaus

Por Hannah Brockhaus

5 de septiembre de 2025
03:25 p. m.

Sep. 5, 2025
03:25 p. m.

La verdadera paz, utilizada a menudo como lema, comienza en nuestros propios corazones y comunidades, dijo el Papa León XIV a un grupo de jóvenes adultos de la región del Mediterráneo este viernes 5 de septiembre en el Vaticano.

En un discurso pronunciado en italiano e inglés, el Papa calificó a los jóvenes como la “generación que imagina un futuro mejor y decide construirlo. Ustedes son el símbolo de un mundo que no se deja llevar por la indiferencia ni la complacencia” sino que, resaltó, “se arremanga y trabaja para transformar el mal en bien”.

León XIV se reunió con alrededor de 50 miembros del Consejo de la Juventud del Mediterráneo, fundado en 2022 e integrado por jóvenes adultos de países europeos y de Oriente Medio bañados por el Mar Mediterráneo.

“La paz está en la agenda de los líderes internacionales, es tema de debates globales, pero lamentablemente, a menudo se reduce a un simple eslogan”, dijo el Pontífice.

“Lo que necesitamos es cultivar la paz en nuestros corazones y en nuestras relaciones, dejarla florecer en nuestras acciones diarias, trabajar por la reconciliación en nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras escuelas y lugares de trabajo, en la Iglesia y entre las Iglesias”.

Ser un pacificador no es fácil, dijo el Papa León, y denunció el uso de las tradiciones religiosas para justificar la violencia en lugar de traer paz, fraternidad, cuidado de la creación y apertura a los demás.

“Necesitamos rechazar estas formas de blasfemia que deshonran el santo nombre de Dios, y hacerlo mediante nuestra forma de vida”, subrayó. “Estamos llamados a cultivar la oración y la espiritualidad, junto con la acción, como fuentes de paz y puntos de encuentro entre tradiciones y culturas”.

“Para los creyentes, el futuro no es de muros y alambres de púas, sino de aceptación mutua”, añadió.

El Papa animó a los jóvenes a no rendirse, incluso si alguien no los comprende ni entiende por qué luchan: “San Carlos de Foucauld decía que Dios también se vale de los vientos en contra para llevarnos a puerto”.

“No tengan miedo: sean semillas de paz donde crecen semillas de odio y resentimiento; sean tejedores de unidad donde prevalecen la polarización y la enemistad; sean la voz de quienes no tienen voz para pedir justicia y dignidad; sean luz y sal donde se apaga la llama de la fe y el gusto por la vida”, dijo.

Traducido por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA

Hannah Brockhaus
Hannah Brockhaus
Hannah Brockhaus es corresponsal en Roma de Catholic News Agency. Creció en Omaha, Nebraska, y tiene una licenciatura en inglés de la Universidad Estatal Truman en Missouri.