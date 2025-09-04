El Papa León XIV ha expresado su cercanía espiritual a las víctimas del trágico accidente en un funicular de Lisboa (Portugal), que dejó al menos 17 fallecidos y más de una veintena de heridos.

En un telegrama dirigido a Mons. Rui Manuel Sousa, Patriarca de Lisboa, y firmado por el Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre transmitió sus “más sentidas condolencias” a las familias de los fallecidos.

En el mensaje, escrito en portugués y difundido este jueves, el Pontífice también implora la pronta recuperación de los heridos “y la fortaleza de la esperanza cristiana” para todos los afectados por esta tragedia.

Finalmente, recuerda con especial gratitud a quienes trabajaron en las operaciones de rescate y concede a todos, “especialmente a los familiares de los fallecidos, su reconfortante bendición apostólica”.

El Ascensor da Glória, un emblemático funicular de la capital portuguesa que funciona como una atracción desde su inauguración en 1885, se estrelló a gran velocidad contra un edificio en la tarde del 3 de septiembre. Tras el accidente, el Patriarca de Lisboa también elevó sus oraciones “en este momento de separación y profundo dolor”.

Aunque las hipótesis apuntan a que el descarrilamiento fue provocado a consecuencia de un cable suelto, la justicia portuguesa ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

