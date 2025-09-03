El Patriarca de Lisboa (Portugal), Mons. Rui Valério, elevó sus oraciones por los muertos y heridos del accidente del Ascensor da Glória, un emblemático funicular que se estrelló a gran velocidad contra un edificio este 3 de septiembre.

En una nota publicada en el sitio web del patriarcado se indica que el Patriarca ha recibido “con profundo dolor y tristeza” la noticia del accidente, que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos; y que ocurrió alrededor de las 18:05 (hora local).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“En este momento difícil, D. Rui Valério eleva oraciones a Dios por las víctimas, además de expresar su cercanía a sus familias, en este momento de separación y profundo dolor”, prosigue la nota, en la que el Patriarca desea a los heridos “una pronta recuperación”.

El Patriarca de Lisboa también expresó su gratitud y solidaridad con quienes se movilizaron para ayudar a las víctimas, como los equipos de emergencia, profesionales de la salud, autoridades y voluntarios.

🇵🇹El descarrilamiento del popular funicular Ascensor da Glória en #Lisboa dejó un saldo de al menos 15 personas fall3cid@s.



Las causas del accidente aún se desconocen. pic.twitter.com/vh75eDVM17 — Canal 6 Tv (@canal6tv) September 3, 2025



El Patriarcado informó también que Mons. Valério presidirá una Misa, por las víctimas del accidente, en la Iglesia de São Domingos, en Rossio (Lisboa), este jueves 4 de septiembre, a las 19:00 (hora local), a la que invitan a participar a todos los fieles de la capital portuguesa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según BBC, hasta ahora no se conocen las causas del accidente ni es claro cuántas personas había a bordo del funicular, una atracción turística de Lisboa, inaugurada en 1885 y electrificado 30 años después.

Una testigo dijo a la televisión portuguesa SIC que, al momento del accidente, el Ascensor da Glória bajaba "a toda velocidad" por la calle empinada y chocó violentamente contra un edificio.

"Se estrelló con una fuerza brutal y colapsó como una caja de cartón; no tenía frenos", dijo la mujer citada por AFP.

Carlos Moedas, alcalde de Lisboa, indicó en su cuenta de X que el ayuntamiento que dirige ha decretado tres días de luto por las víctimas del accidente del Ascensor da Glória y ofreció sus “más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de las víctimas. Lisboa está de luto”.