Esta mañana, el Papa León XIV recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano a Karol Tadeusz Nawrocki, presidente de Polonia desde el pasado 6 de agosto.

Como es habitual, el mandatario se reunió posteriormente con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad, y con Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

En la reunión a puerta cerrada con la Secretaría de Estado, se abordó la situación sociopolítica del país, “haciendo especial referencia a los valores sobre los que se fundamenta la sociedad polaca y a la necesidad de construir consenso frente a los desafíos que debe afrontar”, según informó el Vaticano en un comunicado difundido tras la audiencia.

En el transcurso de la conversación también se trataron temas de carácter internacional, prestando especial atención al conflicto en Ucrania y a la seguridad de Europa.

Karol Nawrocki, de 42 años, ganó la presidencia en una segunda vuelta el pasado 1 de junio al obtener el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Rafał Trzaskowski.

Nawrocki es historiador y, aunque ha declarado que nunca ha pertenecido a un partido político, es conocido por su defensa de los valores nacionales y su perfil conservador. Se declara católico y durante sus primeros meses de mandato ha mostrado firme oposición a las políticas a favor del aborto.

Tras su victoria, el nuevo presidente comenzó su discurso con una cita de la Biblia (2 Crónicas 7:14), y durante su primer día en el cargo rezó ante el icono de la Virgen de Nuestra Señora de Częstochowa, de gran relevancia para los católicos del país.