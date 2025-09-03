24 millones de peregrinos han viajado a Roma desde que comenzó el Jubileo de la Esperanza el pasado diciembre, según los últimos datos ofrecidos por el Dicasterio de la Evangelización.

El Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre de 2024, con lo que dio inicio al Año Santo, un tiempo de gracia y renovación espiritual para la Iglesia Católica.

En apenas dos semanas desde su inauguración oficial, el dicasterio vaticano encargado de coordinar los eventos relacionados con el Jubileo informó que la Ciudad Eterna había recibido medio millón de visitantes.

El número de peregrinos que llegaron al corazón del catolicismo desde distintos rincones del mundo siguió creciendo a medida que avanzaba el Jubileo.

Por Roma han pasado grupos de periodistas y profesionales de la comunicación, cuerpos de policía, deportistas, diáconos, enfermos y voluntarios, personas con discapacidad, influencers católicos y más de un millón de jóvenes.

El próximo “gran evento” de este Año Jubilar es el Jubileo de la Consolación, que se celebrará el próximo 15 de septiembre. A esta cita, según detalla el Vaticano, están invitados a participar aquellos que pasan por un momento de dolor y aflicción —debido a enfermedades, lutos, violencias y abusos sufridos—, junto con sus familiares y amigos.

El Dicasterio para la Evangelización anunció a comienzos de año que Roma se preparaba para acoger a unos 30 millones de peregrinos, y las cifras registradas hasta ahora confirman que esa previsión fue acertada.

El Año Santo concluirá el 6 de enero del próximo año, cuando el Papa León XIV clausure la Puerta Santa. Hasta entonces, todavía quedan por celebrarse importantes citas jubilares, entre ellas las dedicadas a los catequistas, a los migrantes, al mundo misionero, a la vida consagrada, a los pobres y a los presos.