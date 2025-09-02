El P. Mateo Bautista, experto en pastoral del duelo y pastoral de la salud, anunció el Jubileo de la Pastoral del Duelo en Latinoamérica y España el domingo 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, bajo el lema “Peregrinos de la esperanza, en la resurrección”.

En una nota enviada a ACI Prensa, el sacerdote que dirige esta pastoral a través de los grupos Resurrección en distintos países desde hace 32 años, explicó que la celebración se dará con las misas jubilares, en las que los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria para ellos o sus difuntos.

Para obtener la indulgencia plenaria se debe, en este año Jubilar 2025, cruzar una Puerta Santa, confesarse, comulgar y orar por las intenciones del Papa, además de precisar si se desea la indulgencia para uno mismo o para algún difunto.

El P. Bautista explica que “la pastoral del duelo, acompañando a los dolientes por muerte de seres queridos, se incardina en el corazón de las Bienaventuranzas del Reino anunciado por Jesús, expresa el amor del Padre y transmite la consolación del Espíritu Santo”.

Esta pastoral, prosigue el sacerdote, se realiza “organizadamente, en equipo, a través de competentes y empáticos buenos samaritanos, expertos en el arte de la relación de ayuda en duelo”.

Las “huellas profundas” de la muerte de un ser querido

En entrevista con EWTN Noticias, el religioso camilo destacó que esta pastoral del duelo acompaña a quienes sufren a causa de la muerte de un ser querido, especialmente cuando el fallecimiento ha sido causado por un accidente de tránsito, homicidio, suicidio o cuando la muerte ha sido repentina.

“Son impactos fortísimos y que dejan una huella muy dolorosa. De tal manera que siempre morimos nosotros más de lo que creemos cuando muere alguien al que le hemos entregado el corazón. Y además deja también huellas profundas en el carácter”, explica el sacerdote.

“Hay muertes que cambian la personalidad y dejan también heridas que perduran y dejan también heridas espirituales. Hay muchas personas que se sienten probadas por Dios, castigadas, que les han mandado una prueba, que no han sido escuchadas, se resienten, se alejan de Dios, de la comunidad”, señala el sacerdote.

“Por eso —subraya— la misión de la paz oral del duelo es hacer este acompañamiento muy humano, muy cualificado”.

El P. Bautista resalta además la importancia de hacer un buen duelo, porque la herida provocada por la muerte de un ser querido “tiene que cicatrizar, incluso tenemos que aprender de ella”.

Sobre el jubileo, el sacerdote de origen español destaca que con este evento “la Iglesia quiere dar un signo, un gesto humano y un gesto también pastoral, de que no debe quedar ningún fiel, ni nadie, solo o abandonado, especialmente cuando hay esta herida tan fuerte de la muerte de un ser querido”.

El aliento del Papa León XIV

El sacerdote también compartió una carta, en respuesta a una suya, que recibió de la Secretaría de Estado del Vaticano, en la que el Papa León XIV —con quien ya había conversado sobre su trabajo cuando era vicepresidente del episcopado peruano— le expresa su apoyo a la pastoral del duelo.

“Su Santidad León XIV agradece esta muestra de cordial cercanía y le anima a seguir acompañando a las familias que sufren por la pérdida de un ser querido. Asimismo, lo encomienda al amparo material de la Bienaventurada Virgen María y le imparte de corazón la Bendición Apostólica”, indica la misiva.

El P. Mateo Bautista también comparte una serie de recursos para la celebración del Jubileo de la Pastoral del Duelo, como videos, afiches, documentos y la estructura de una misa jubilar para ese día, accediendo a este enlace.