Pietro Orlandi, hermano de la desaparecida Emanuela Orlandi, solicitó al Vaticano dedicar una jornada del Año Santo a las personas desaparecidas y a sus familias.

La petición fue presentada el pasado mes de enero a través de su abogada, Laura Sgró, en una carta enviada al sustituto de la Secretaría de Estado, Mons. Edgar Peña Parra.

En la misiva, firmada por Sgró, se pedía al Papa Francisco un gesto concreto: reservar un día del Año Santo a estas personas, lo que definieron como un signo de consuelo espiritual que “podría aliviar el tormento de los familiares que esperan respuestas, justicia y verdad”.

La respuesta de la Santa Sede llegó el 25 de marzo. Mons. Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y responsable de la organización de los eventos jubilares, confirmó que la familia Orlandi estaba invitada a participar en el Jubileo de la Consolación, que se celebrará el próximo 15 de septiembre en Roma.

Este Jubileo, uno de los eventos del Año Santo, está dirigido a quienes atraviesan situaciones de dolor y aflicción. Según indica el sitio web oficial, la convocatoria invita especialmente a aquellas personas que sufren “a causa de enfermedades, lutos, violencias y abusos sufridos, junto con sus familiares y amigos”.

En declaraciones a ACI Prensa, Pietro Orlandi afirmó que la respuesta del Vaticano “no era lo que habíamos pedido”. Subrayó que “el Jubileo de la Consolación no es lo mismo: la consolación solo la podremos tener, nosotros y todas las familias de desaparecidos, cuando tengamos verdad y justicia”.

Su abogada Laura Sgró explicó a ACI Prensa este 2 de septiembre que, tras la contestación de marzo, no ha habido más contactos con el Vaticano y que la familia probablemente no participe en el evento. “Habíamos pedido, no sólo para los Orlandi, sino para todas las familias de desaparecidos, un día dedicado a ellos”, lamentó.

Qué sucedió con Manuela Orlandi

El caso de Emanuela Orlandi sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver del Vaticano. La joven, hija de un empleado de la Santa Sede, desapareció en 1983 a los 15 años.

Su historia, vinculada en varias teorías a la mafia, ha dado la vuelta al mundo e incluso cuenta con un documental de Netflix llamado “Vatican Girl”. Tras haber sido cerrado en 2020, el caso fue reabierto en enero de 2023 a raíz de las insistentes peticiones de Pietro Orlandi, que desde hace casi cuatro décadas reclama justicia y verdad para su hermana.