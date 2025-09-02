Esta es una lista con las fechas más destacadas del calendario litúrgico para el mes de septiembre de 2025. Están incluidas fiestas de santos conocidos, así como otras festividades importantes.

5 de septiembre - Santa Teresa de Calcuta

"En la ciudad de Calcuta, en la India, santa Teresa (Inés) Gonxha Bojaxhiu, virgen, que, nacida en Albania, trató de apagar la sed de Cristo clavado en la cruz atendiendo con eximia caridad a los hermanos más pobres, y fundó las congregaciones de Misioneros y Misioneras de la Caridad, para servir a los enfermos y abandonados (1997)" (Martirologio romano).

8 de septiembre - Fiesta de la Natividad de la Virgen María

"Fiesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen María, de la estirpe de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David, de la cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado" (Martirologio romano).

12 de septiembre - Santo Nombre de María

"Dulcísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. En este día se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su santísimo Hijo, y su figura de Madre del Redentor es propuesta a los fieles para su veneración" (Martirologio romano). El nombre de María, por su etimología y sentido bíblico, recuerda al de Eva, la primera mujer, pero en radical contraste. A diferencia de Eva, quien pecó condenando a sus hijos, María es “Puerta del Cielo”. "María", en consecuencia, es el nombre que evoca la obra salvadora de Dios.

14 de septiembre - Exaltación de la Santa Cruz

"Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que al día siguiente de la dedicación de la basílica de la Resurrección, erigida sobre el Sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos la segunda Venida" (Martirologio romano).

15 de septiembre - Nuestra Señora de los Dolores

"Memoria de Nuestra Señora de los Dolores, que de pie junto a la cruz de Jesús, su Hijo, estuvo íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora. Fue la nueva Eva, que por su admirable obediencia contribuyó a la vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer, que por su desobediencia trajo la muerte" (Martirologio romano).

17 de septiembre - Santa Hildegarda de Bingen

Hildegarda nació en Bermersheim (actualmente Renania-Palatinado en Alemania), en 1098. Refiriéndose a Santa Hildegarda de Bingen, el Papa Benedicto XVI la calificó como "una importante figura femenina del siglo XII" que "ofreció su valiosa contribución al crecimiento de la Iglesia de su tiempo" al "emplear los dones recibidos de Dios y demostrar ser una mujer de brillante inteligencia, profunda sensibilidad y reconocida autoridad espiritual". Santa Hildegarda fue escritora, médica, compositora, filósofa y mística, además de abadesa y fundadora de varios monasterios. El Papa Benedicto XVI la incorporó formalmente al santoral de la Iglesia, nombrándola doctora de la Iglesia.

18 de septiembre - San José de Cupertino

Giuseppe María (José María) Desa nació en 1603, en el pueblo de Cupertino, región de Lecce (Reino de Nápoles, Italia). Dejó como legado un gran testimonio de humildad y confianza en la oración. Tras varios reveses ocasionados por sus fragilidades y torpezas fue admitido definitivamente en la Orden Frailes Menores (franciscanos). Dedicado al servicio de los que buscan a Dios, fue bendecido con dones extraordinarios relacionados con la atención de las almas y la mística. Entre esos dones se cuenta la capacidad de volar, poder que Dios le concedió para asistir con mayor rapidez a los necesitados.

19 de septiembre - San Jenaro

"San Jenaro, obispo de Benevento, mártir por Cristo en Pozzuoli, cerca de Nápoles, en la Campania, en tiempo de persecución contra la fe cristiana (s. IV)" (Martirologio romano). Es célebre en el mundo entero debido al milagro que se produce hasta hoy con una porción de su sangre que se conserva en Nápoles, la ciudad de la que es patrón: se trata del milagro de la licuefacción (los coágulos que se conservan se hacen líquidos milagrosamente).

21 de septiembre - San Mateo Apóstol

"Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví, que al ser invitado por Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, dando plenitud al Antiguo Testamento" (Martirologio romano).

23 de septiembre - San Pío de Pietrelcina

"San Pío de Pietrelcina, (Francisco) Forgione, presbítero de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, que en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia, se dedicó a la dirección espiritual de los fieles y a la reconciliación de los penitentes, mostrando una atención particular hacia los pobres y necesitados, terminando en este día su peregrinación terrena y configurándose con Cristo crucificado (1968)" (Martirologio romano).

24 de septiembre - Nuestra Señora de la Merced

Esta advocación mariana, como lo expresa el nombre, evoca la misericordia infinita de Dios. "Merced" quiere decir "misericordia", "dádiva", "gracia", "perdón". Dios nos ha dejado en la Virgen María a una verdadera madre, canal de gracia e intercesora. Los orígenes de esta advocación se remontan al siglo XIII, cuando la Virgen le encomendó a San Pedro Nolasco (1180-1256) la misión de liberar a los cristianos que habían caído prisioneros en manos de los sarracenos.

29 de septiembre - Santos Arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel

"Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el día de la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel, en la vía Salaria, a seis miliarios de Roma, se celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritura revela misiones singulares y que, sirviendo a Dios día y noche, y contemplando su rostro, a él glorifican sin cesar" (Martirologio romano).

30 de septiembre - San Jerónimo

"Memoria de san Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, que, nacido en Dalmacia, estudió en Roma, cultivando con esmero todos los saberes, y allí recibió el bautismo cristiano. Después, captado por el valor de la vida contemplativa, se entregó a la existencia ascética yendo a Oriente, donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma, fue secretario del papa Dámaso, hasta que, fijando su residencia en Belén de Judea vivió una vida monástica dedicado a traducir y explanar las Sagradas Escrituras, revelándose como insigne doctor. De modo admirable fue partícipe de muchas necesidades de la Iglesia y, finalmente, llegando a una edad provecta, descansó en la paz del Señor (420)" (Martirologio romano).