El Vaticano difundió este lunes 1 de septiembre el listado con las ceremonias que el Papa León XIV presidirá en el mes de octubre, marcado por el Año Jubilar.

El domingo 5 de octubre presidirá una Misa en la Plaza de San Pedro a las 10:30 horas (hora local) por el Jubileo del Mundo Misionero y Jubileo de los Migrantes.

El jueves 9 de octubre también celebrará la Misa en ocasión del Jubileo de la Vida Consagrada, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro a las 10:30 horas (hora local).

Posteriormente, el 12 de octubre, 28° Domingo del Tiempo Ordinario, presidirá la Santa Misa de clausura del Jubileo de la Espiritualidad Mariana. La ceremonia también tendrá lugar en la Plaza de San Pedro a las 10:30 horas (hora local).

El domingo 19 de octubre, como ya adelantó el Vaticano, el Santo Padre presidirá la Misa de canonización de los beatos Ignacio Choukrallah Maloyan; Pedro To Rot; Vicenta María Poloni; María del Monte Carmelo Rendiles Martínez; María Troncatti; José Gregorio Hernández Cisneros y Bartolo Longo. La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de San Pedro a las 10:30 horas (hora local).

Por su parte, el 26 de octubre, 30° Domingo del Tiempo Ordinario, celebrará una Misa en la Basílica de San Pedro a las 10:00 horas (hora local) junto a los peregrinos que participan en el Jubileo de los Equipos Sinodales y de los órganos de participación.

Por último, el lunes 27 de octubre tendrá lugar una Misa en la Basílica de San Pedro a las 17:30 (hora local), con los universitarios de las Universidades Pontificias.