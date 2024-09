Al inicio del mes de septiembre, Mes de la Biblia, compartimos siete frases de grandes santos que podrían ayudarte a valorar más la riqueza de la Palabra de Dios.

1. San Jerónimo

San Jerónimo, en su comentario sobre el libro del profeta Isaías, señala: "Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo".

2. San Francisco de Asís

San Francisco de Asís solía decir: "Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que las palabras y obras del Señor".

3. San Juan Bosco

El Padre y Maestro de la Juventud solía decirle a sus jóvenes: "Así como nuestro cuerpo se debilita y muere si no lo alimentamos, del mismo modo pierde nuestra alma su vigor si no le damos lo que necesita: el alimento del alma es la Palabra de Dios".

4. San Juan Pablo II

San Juan Pablo II, en su mensaje a la Federación Bíblica Católica Mundial en el año 1990, dijo: "Dando a los hombres la Biblia, les daréis a Cristo mismo, que sacia a los hambrientos y sedientos de la Palabra de Dios, de libertad verdadera, de justicia, de pan y de amor".

"Los muros del odio y del egoísmo, que aún separan a los hombres y los hacen hostiles e indiferentes a las necesidades de los hermanos, caerán como cayeron los muros de Jericó al resonar la Palabra de la misericordia divina", añadió.

5. San Pablo VI

En el marco de la exposición "El libro de la Biblia" de 1972, el Papa San Pablo VI enfatizó: "Al contacto con la Biblia, los hombres de todos los tiempos y los países han aprendido el lenguaje de la fe y de la esperanza, de la justicia y de la paz: millones de almas se han abierto a horizontes de luz y de alegría, han encontrado o recuperado la confianza en el destino del hombre y del mundo".

6. San Juan XXIII

A un mes del inicio del Concilio Vaticano II, en 1962, San Juan XXIII brindó un radiomensaje, en el que destacó:

"Las proféticas palabras de Jesús, pronunciadas a vista del cumplimiento de la consumación final de los siglos, animan las buenas y generosas disposiciones de los hombres, de un modo particular en algunas horas históricas de la Iglesia que invitan a elevarse con renovado empuje hacia las cimas más altas: 'Levate capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra': levantad la cabeza, porque vuestra liberación está próxima (cf. Lc 21, 20-33)".

7. San Josemaría Escrivá

San Josemaría Escrivá escribió un libro titulado "Forja", en el que da la siguiente recomendación: "Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra -obras y dichos de Cristo- no sólo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido, detalle a detalle, para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia".