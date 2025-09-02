El Papa León XIV abrirá oficialmente el nuevo año pastoral de la Diócesis de Roma junto a la asamblea diocesana el viernes 19 de septiembre en la basílica de San Juan de Letrán.

Como obispo de Roma, el Santo Padre presidirá a las 18:00 (hora local) la liturgia de la Palabra y a continuación entregará las líneas pastorales, aquellas orientaciones que deben marcar el rumbo de la acción evangelizadora de la diócesis durante todo el año.

Según detalló el Vicariato de Roma en un comunicado, a esta cita están llamados a participar los párrocos, vicarios parroquiales, rectores, capellanes y diáconos, así como tres laicos por cada parroquia, algunos representantes de agregaciones laicales y de los institutos religiosos masculinos y femeninos.

El cardenal vicario de Roma, Baldassare Reina, dirigió una carta a todos los fieles de la Diócesis de Roma en la que recordó los “días de gracia” que han vivido con motivo del Jubileo de los Jóvenes el pasado mes de julio.

“Todavía conservamos el recuerdo y esperamos —sobre todo— aprovechar lo que experimentamos con la presencia y las palabras de nuestro Obispo y con el cariño de los jóvenes llegados en gran número de todo el mundo”, señaló.

También precisó que este año pastoral se ha entregado a María, confiándole “a Ella el camino de nuestra Iglesia’.

