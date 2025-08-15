Tras la conclusión del Jubileo de los Jóvenes en Roma, que contó con una fuerte presencia de cristianos de Medio Oriente, incluyendo una delegación de Egipto, la ciudad de Alejandría ha lanzado su propio Jubileo de los Jóvenes, organizado por la Iglesia Latina local.

La iniciativa busca incluir a los jóvenes que no pudieron viajar a Roma y se está realizando en dos fases: la primera tuvo lugar del 9 al 12 de agosto y la segunda del 12 al 15 de agosto, involucrando principalmente a las comunidades sudanesa y eritrea en la Casa de San Marcos en Borg El Arab.

Los días del jubileo en Egipto comenzaron con una Misa de celebración en la Catedral de Santa Catalina en Alejandría, presidida por el vicario apostólico de los latinos en Egipto, el obispo Claudio Lurati, y marcada por la recepción de las reliquias del Beato Carlo Acutis. Crédito: Cortesía del Vicariato Apostólico de los Latinos en Egipto.

El jubileo está bajo el patrocinio y la presencia del vicario apostólico de los latinos en Egipto, el Obispo Claudio Lurati, y es organizado por su delegado, Mons. Antoine Tawfiq y la hermana Chiara Latif de las Hermanas Franciscanas Isabelinas. Se ha llevado a cabo en colaboración con los comités juveniles egipcio y sudanés-eritreo, junto con el sacerdote comboniano Deus Gratias.

Los participantes en los eventos incluyen jóvenes de varias gobernaciones egipcias, así como otros de países africanos y europeos, incluyendo una delegación de Como (Italia), que vino a ayudar en la organización del evento.

Antes de la Misa, a los asistentes se les ofreció una breve presentación sobre la vida de Acutis para animarlos a seguir su ejemplo de santidad y oración, especialmente porque él tiene una edad cercana a la de muchos de ellos. Después de la Misa, los participantes fueron bendecidos con las reliquias.

En un gesto simbólico, los jóvenes que regresaban de Roma entregaron la “Gran Cruz” a sus compañeros que no pudieron viajar, quienes luego la presentaron a Lurati.

En la fiesta de Santa Clara de Asís, el 11 de agosto, los participantes visitaron la zona de King Mariout, hogar de uno de los monasterios de las Clarisas Pobres, la orden fundada y dirigida por Santa Clara en el siglo XIII. Se reunieron con siete hermanas, oraron con ellas y escucharon la historia de Santa Clara. Allí, Lurati explicó el significado del jubileo y la indulgencia plenaria que se puede obtener, y habló sobre la importancia de caminar con Dios y con los demás en alegría, paz y esperanza.

El programa del jubileo también incluyó un servicio penitencial, charlas sobre el significado del jubileo, la vida juvenil y la Biblia, así como una presentación de los logros de la Iglesia Latina en Egipto y sus planes futuros. Los organizadores ponen un énfasis especial en la oración, introduciendo nuevas devociones como el “Rosario de la Esperanza” y el “Camino de la Luz”.

Entre los participantes del Jubileo de los Jóvenes de agosto de 2025 en Alejandría (Egipto), organizado por la Iglesia Latina de ese país, se encuentran jóvenes de diversas gobernaciones egipcias, así como de países africanos y europeos, incluyendo una delegación de Como (Italia) que colaboró en la organización del evento. Crédito: Cortesía del Vicariato Apostólico de los Latinos en Egipto.

Los participantes de ambas fases del evento también se reunieron para un día compartido, durante el cual Tawfiq y la hermana Latif compartieron sus experiencias del Jubileo de los Jóvenes en Roma.

La segunda fase concluye el 15 de agosto con una Misa en la Catedral del Sagrado Corazón en Alejandría, donde varios jóvenes recibirán el sacramento de la confirmación.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI MENA.