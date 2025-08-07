El Papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano a una delegación de Venecia, entre quienes se encontraban tres reclusos que pudieron encontrarse con el Santo Padre gracias a un permiso especial otorgado por un juez.

Los reclusos de la cárcel Santa María la Mayor de Venecia se encontraron con el Papa León en la sala del consistorio del Palacio Apostólico Vaticano. El último tramo de su peregrinación, desde Terni hasta Roma, lo realizaron a pie, según señala Gente Venetta, medio de comunicación del Patriarcado de Venecia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Papa Leone ha incontrato tre detenuti veneziani in pellegrinaggio https://t.co/J3XdQJdNuz https://t.co/xGArvYgoC0 pic.twitter.com/w9XRQ5Nmj2 — Gente Veneta (@GenteVeneta) August 7, 2025



En el encuentro, que tuvo lugar tras cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, también estuvieron presentes el capellán de la cárcel de hombres, P. Massimo Cadamuro; el director de la cárcel, Enrico Farina; el vicario episcopal encargado de obras de caridad, Mons. Fabrizio Favaro; y el director de Cáritas Venecia, Franco Sensini.

En declaraciones a Gente Venetta, el patriarca Francesco Moraglia contó que le presentó al Papa León XIV “a todo el grupo y las motivaciones de esta peregrinación penitencial y jubilar, realizada en parte a pie y de especial significado sobre todo para quienes viven en estado de restricción, y le dimos las gracias por habernos dedicado su tiempo y recibirnos en audiencia”.

El patriarca indicó además que le regalaron al Santo Padre un cáliz, una patena y una imagen de la Virgen Nicopeia (portadora de victorias) que se conserva en la Catedral de San Marcos en Venecia; mientras que los reclusos le obsequiaron el diario de este viaje, un número de la revista de la prisión y una agenda de las que se hace en la cárcel, fruto del trabajo con las cooperativas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“León XIV fue muy cordial y habló con todos nosotros como un amigo, mostrando un sincero interés por las personas y por los diversos temas tratados. Al final, también me dijo que había estado en Venecia hace unos veinte años y que aún conservaba un recuerdo maravilloso de la ciudad y de los gondoleros”, compartió Mons. Moraglia.

¿Cómo surgió la idea de la peregrinación de reclusos?

El capellán de la cárcel, el P. Cadamuro, recuerda a su turno que “cuando el Papa Francisco convocó el Jubileo de la Esperanza, enseguida nos pareció bueno, oportuno y necesario no vivirlo sólo en la prisión, sino que también hubiera una verdadera peregrinación a Roma, realizada en parte a pie”.

“Y eso es lo que hemos hecho estos días con un grupo de personas, hombres y mujeres, reclusos y libres, que han caminado juntos durante días compartiendo la oración, las comidas, los esfuerzos, las alegrías y las reflexiones, en busca de una esperanza fiable que es fundamental para una vida auténtica y buena”, añadió.

El sacerdote resaltó luego que “el Santo Padre nos ha agradecido que hayamos venido porque él también, nos ha dicho, necesita esperanza y hoy nosotros se la hemos dado; esta frase suya ha captado muy bien el sentido profundo de nuestra experiencia”.

Los peregrinos seguirán visitando las otras grandes basílicas de Roma y mañana, 8 de agosto, iniciarán el camino de vuelta a Venecia.

¿Qué hace la Iglesia Católica en Venecia por los presos?

Vatican News señala que hace un mes aproximadamente el Patriarca de Venecia dialogó con el ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, sobre la situación de las cárceles y la reinserción de los reclusos, una tarea a la cual el ministro se comprometió.

El patriarcado tiene, además, ocho minidepartamentos en el centro histórico de Venecia, con lo cual los reclusos que salen de la cárcel y buscan trabajo pueden indicar una residencia, condición necesaria para un contrato laboral.

Además, la Basílica Catedral de San Marcos y otras 40 iglesias se han ofrecido para darles trabajo a mujeres que puedan optar por penas alternativas a la cárcel.