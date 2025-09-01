La Diócesis de Santa Marta celebra del 30 de agosto al 6 de septiembre la Semana de la Evangelización, reuniendo por primera vez en esta ciudad a los 14 arzobispos del país.

La Semana de la Evangelización se lleva a cabo en el marco del quinto centenario de la fundación de la ciudad de Santa Marta, la primera de Colombia y cuya fecha central fue el 29 de julio.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Asimismo, se trata de un evento de alcance internacional, al tener también como invitados a Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela, Alicante (España); y al P. Juan Carlos Carvajal, Vicerrector de la Universidad San Dámaso de Madrid.

La Misa de apertura fue presidida el 31 de agosto por el Obispo de Santa Marta, Mons. José Mario Bacci. Ese mismo día se llevó a cabo una enseñanza inaugural en el Coliseo Mayor.

La Diócesis indicó que “en paralelo, del 3 al 6 de septiembre, Santa Marta será sede de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC)”, con la presencia de los 14 arzobispos del país que llegarán “para cumplir una agenda de trabajo pastoral e institucional”.

“Como gesto de cercanía con el pueblo samario, el jueves 4 de septiembre cada arzobispo celebrará catequesis, Eucaristías y encuentros fraternos en diferentes parroquias de la ciudad y municipios cercanos, cada una de las cuales contará con la presencia de uno de los Obispos de la Comisión Permanente”, señaló.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por su parte, el Episcopado destacó “la conjunción de estos dos importantes acontecimientos”, la Semana de la Evangelización y la reunión de los prelados, que “convierte a Santa Marta en epicentro de la vida eclesial del país, lo que cobra aún más relevancia en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la capital del departamento del Magdalena”.

Entre las actividades más representativas de la Semana de la Evangelización están el Encuentro Iglesia y Sociedad —viernes 5 de septiembre—, que consiste en “un conversatorio de alto nivel en la Universidad Sergio Arboleda, que reunirá a obispos, académicos y líderes sociales”.

El Episcopado informó que “este panel contará con la participación central del Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, quien reflexionará sobre Iglesia y Sociedad: un encuentro de 500 años. La jornada concluirá con una solemne Eucaristía presidida por el purpurado en la Catedral Basílica”.

El sábado 6 de septiembre se presentarán “las conclusiones del proceso diocesano de escucha, una peregrinación multitudinaria y una gran Eucaristía de clausura en la Catedral Basílica”.

Puede seguir los eventos de la Semana de la Evangelización a través del canal de YouTube de la Diócesis de Santa Marta.