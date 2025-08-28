El Papa León XIV aceptó la renuncia de Mons. Luis Artemio Flores Calzada, de 76 años, al gobierno pastoral de la Diócesis de Tepic, Nayarit (México), y nombró como su sucesor a Mons. Engelberto Polino Sánchez, hasta ahora Obispo Auxiliar de Guadalajara, Jalisco.

El nombramiento fue comunicado este 28 de agosto por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y la Nunciatura Apostólica en México, a través de un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La CEM expresó su agradecimiento por “el ministerio episcopal desempeñado por Mons. Luis Artemio en la Diócesis de Tepic”, al tiempo que manifestó la “alegría y oración” de los obispos mexicanos por la designación de Mons. Polino Sánchez, “a quien deseamos un fecundo desempeño en la nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado”.

La Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara también aseguró su “gozo y gratitud a Dios” por el nombramiento de Mons. Polino Sánchez, y pidió “a la Virgen María, Madre de la Iglesia, que lo acompañe en su ministerio pastoral”.

“Oremos juntos por su vida y misión episcopal, para que el Espíritu Santo lo fortalezca en la entrega generosa al pueblo de Dios”, añadió.

La Diócesis de Tepic es una de las siete diócesis sufragáneas de la Arquidiócesis Metropolitana de Guadalajara, con las que conforma la Provincia Eclesiástica de Guadalajara.

¿Quién es el nuevo Obispo de Tepic?

Según los datos biográficos publicados por la CEM y la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mons. Engelberto Polino Sánchez, de 59 años, nació el 14 de marzo de 1966 en Teuchitlán, en la jurisdicción de la Arquidiócesis de Guadalajara.

Se formó en el Seminario Diocesano de Señor San José, de la Arquidiócesis de Guadalajara, y fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1997.

Tiene un diplomado en Pastoral Social por el Instituto Teológico-Pastoral para América Latina (ITEPAL) del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), cursado en Bogotá (Colombia) en 1998.

También se formó en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), en Ciudad de México.

El 2 de febrero de 2018, el Papa Francisco lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara.

Dentro de la organización de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Mons. Engelberto Polino Sánchez es actualmente presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral Social - Cáritas.