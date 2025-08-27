La reliquia del brazo de San Judas Tadeo que ha recorrido todo el país se encuentra nuevamente en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México hasta el jueves 28 de agosto.

Se estima que más de 15 millones de devotos han venerado la reliquia en México, donde ha realizado un recorrido de poco más de un año, desde el 29 de julio de 2024.

Se estima que en este tiempo la reliquia ha visitado alrededor de 300 parroquias en más de 60 diócesis mexicanas.

Este 27 de agosto, la reliquia estará expuesta para veneración desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Dado que el 28 de cada mes está dedicado por los devotos a conmemorar a San Judas Tadeo, el jueves se tienen programadas ocho Misas devocionales: la primera se celebrará a las 8:00 a.m. y la última a las 5:30 p.m.

A las 7:00 p.m. se celebrará la Misa de despedida de la reliquia, que saldrá de la Catedral de Ciudad de México a las 8:30 p.m. con rumbo a la Arquidiócesis de Puebla, donde permanecerá hasta el 1 de octubre.

La Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México compartió además una oración devocional a San Judas Tadeo:

Oración a San Judas Tadeo

¡Oh bienaventurado San Judas Tadeo,

amigo, pariente y apóstol del Divino Maestro,

Jesucristo nuestro salvador;

Yo sé que Dios es la fuente de todo bien

y el único que hace milagros.

Pero sé también que Dios manifiesta

su Poder y su Misericordia

a través de la intercesión de sus santos.

Glorioso San Judas Tadeo,

tú que estás tan cerca de Dios

y que eres el abogado de los casos difíciles

y humanamente imposibles, intercede por mí,

escucha mi súplica, concédeme ante Jesús

nuestro salvador, lo que te pido.

(En silencio se hace la petición)

Consígueme sobre todo la gracia

de que un día pueda estar en el Reino de

los Cielos en tu compañía

y alabar y dar gracias a Dios por toda eternidad.

Amén.

Puede conocer más sobre el recorrido de la reliquia del brazo de San Judas Tadeo a través de la página web https://reliquiasanjudas.mx/calendario/